إيلاف من طهران: أكد "مصدر رفيع المستوى" مطلع على المناقشات الإيرانية لشبكة "سي إن إن" CNN، مساء أمس الأربعاء، أن إيران ستهاجم إسرائيل في رد "نهائي ومؤلم" على هجومها الأخير في أراضيها، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ولم تحدد "سي إن إن" من أين جاء المصدر بمعلوماته، لكن الواضح من كلامه أنه إيراني، فقد قال: "إن رد الجمهورية الإسلامية على عدوان النظام الصهيوني سيكون حاسما ومؤلما"، بحسب تعبيره، مع أن إيران حاولت التقليل من شأن الأضرار التي لحقت ببنيتها التحتية العسكرية.

وإذا صدق المصدر بمعلوماته، فقد تهاجم إيران إسرائيل بأقل من أسبوع، فيما رد عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على كلامه بتحذير قال فيه: "إذا ردوا فسوف يتلقون ضعف ذلك". ودعا الصفوف السياسية والعسكرية إلى "عدم الانتظار حتى ينفذ الإيرانيون تهديداتهم"، وأضاف: "يجب أن ننتقل من انتظار ضربة استباقية، من رد متناسب إلى قرار واضح. في 26 أكتوبر الجاري أثبتنا قدرتنا، والآن يتطلب الأمر ممارسة هذه القدرة بكامل قوتها".

أما البيت الأبيض، فدعا الأربعاء عبر المتحدثة باسمه كارين جان-بيير إلى عدم مهاجمة إسرائيل، وقالت في إفادة صحافية "لا ينبغي لهم ذلك. إذا فعلوها، فسندعم إسرائيل بالدفاع عن نفسها، ولكن لا ينبغي لهم ذلك". كما تناول المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميللر، هذه القضية. وقال إنه لا يستطيع تقديم تقييم بشأن ما قد تفعله إيران، لكنه أشار إلى أنها "لا تحتاج إلى الرد".

وكانت إسرائيل توقعت بعد وقت قصير من هجوم بأن إيران سترد، لكن لم يكن من الواضح متى وكيف. أما هجماتها، فاستهدفت من بين أمور أخرى، منشآت إنتاج الصواريخ، وبطاريات الدفاع الجوي التي تحمي طهران، في خطوة جعلت إيران عرضة لهجمات مستقبلية.



