وصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى تجمع انتخابي في ولاية ويسكونسن يوم الأربعاء، على متن شاحنة قمامة، في خطوة تهكمية بعد تصريحات جو بايدن التي وصفت بعض أنصار ترامب بـ"القمامة".

إيلاف من دبي: في مشهد انتخابي غير معتاد، ظهر دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، في تجمع حاشد بولاية ويسكونسن يوم الأربعاء مرتدياً زي عامل نظافة في مقصورة شاحنة قمامة، مستغلاً هفوة لفظية حديثة لجو بايدن. قال ترامب، متوجهاً لجمهوره: "250 مليون أميركي ليسوا قمامة"، في إشارة لانتقاد بايدن لما قال إنها كلمات تسيء إلى اللاتينيين، ما فتح الباب أمام هجوم واسع من حملة ترامب.

