إيلاف من بيروت: في تطور إيجابي "مباغت" تم الكشف عن مشروع وقف إطلاق النار في لبنان، وقد يحدث ذلك في غضون ساعات، ويقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي خلال أسبوع بإشراف أميركي.

وتتلخص النقاط الرئيسية المنسوبة إلى هذه المسودة في أنه منذ لحظة التوقيع، سيتم الاعتراف بقرار الأمم المتحدة رقم 1701 ووضعه موضع التنفيذ الكامل.

وكشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية (كان) مساء الأربعاء عن مسودة وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وبحسب ما ورد تم تقديم الوثيقة، التي يُزعم أن المبعوث الأميركي عاموس هوشستين صاغها، إلى المؤسسة السياسية الإسرائيلية.

النقاط الرئيسية المنسوبة إلى هذه المسودة توضح أنه منذ لحظة التوقيع، سيتم الاعتراف بقرار الأمم المتحدة رقم 1701 وتنفيذه بالكامل، وتحديدا أن حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى في المنطقة لن تتخذ إجراءات ضد إسرائيل، وفقا لتقرير كان KAN.

شروط وبنود الوثيقة

وذكر التقرير أن القوات المسلحة اللبنانية ستكون الهيئة المسلحة الوحيدة في جنوب لبنان بخلاف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بالإضافة إلى ذلك، لن تقوم إسرائيل بتنفيذ عمليات هجومية في لبنان، بما في ذلك تلك ضد أهداف عسكرية وحكومية.

وأضافت المسودة أن الحكومة اللبنانية ستشرف على أي مبيعات أسلحة للبنان أو إنتاج الأسلحة، وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا للمسودة، يتعين على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان في غضون أسبوع واحد.

وبحسب ما ورد سيتم استبداله بالقوات المسلحة اللبنانية، التي ستشرف عليها الولايات المتحدة وهيئات دولية أخرى.

ميقاتي يترقب القرار خلال ساعات

من ناحيته صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لقناة الجديد أنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في "الساعات المقبلة"، حسبما أفاد الموقع الإعلامي اللبناني مساء الأربعاء.

وقال ميقاتي إن المبعوث الأميركي الخاص عاموس هوشستين قدم خلال زيارته لبيروت اقتراحا بقي "سريا".

وشدد كذلك على أنه منذ 21 أيلول (سبتمبر) لم يكن هناك أي اتصال مع حزب الله وأن اتصالاته الرئيسية كانت مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

يأتي هذا التقرير في أعقاب مسودة وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل ولبنان التي كشفت عنها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية مساء الأربعاء.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي على وشك استكمال أهدافه العسكرية في جنوب لبنان وأن العمل يتقدم نحو ترتيبات وقف إطلاق النار، وعلق البيت الأبيض على ما حدث مساء الأربعاء، قائلا إن هناك العديد من التقارير والمسودات المتداولة حول وقف إطلاق النار، وهي لا تعكس الوضع الحالي للمفاوضات.