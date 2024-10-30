إيلاف من لندن: قام ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتوقف مفاجئ في الهند أثناء عودتهما من جولتهما الملكية إلى أستراليا وساموا.

وبحسب ما ورد استمتع الملك البالغ من العمر 75 عاما وزوجته باستراحة سريعة في بنغالورو، وأقاما لبضعة أيام في مركز سوكيا الدولي للصحة الشاملة، وفقًا لما ذكرته رويترز نقلاً عن العديد من وسائل الإعلام الهندية.

زار الزوجان الهند في مناسبات عديدة على مر السنين وقاما سابقًا بزيارة المركز الصحي الذي يقدم علاجات الأيورفيدا والمعالجة الشاملة وجلسات اليوغا والتأمل.

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام يوم الأربعاء: "لقد توقف أصحاب الجلالة لفترة قصيرة في الهند للمساعدة في قطع رحلة العودة الطويلة من ساموا". "لقد عادوا إلى المملكة المتحدة هذا الصباح."

يوصف المركز على موقعه الإلكتروني بأنه "وجهة صحية شاملة لاستعادة التوازن الطبيعي لجسمك بين العقل والجسد والروح".

وقال مصدر ملكي لشبكة سي إن إن CNN، إن التوقف ليس له علاقة بصحة الملك، بما يتجاوز النصيحة بتضمين فترات راحة مناسبة كجزء من جولة المسافات الطويلة.

تستغرق الرحلة النموذجية من آبيا عاصمة ساموا للعودة إلى لندن أكثر من 30 ساعة على متن شركات النقل التجارية وتتطلب توقفًا واحدًا على الأقل.

وأضاف المصدر أن الزوجين قطعا الرحلة في مكان كانا على دراية به وزاراه عدة مرات من قبل، وقال المصدر أيضًا إن الملك سيستأنف علاج السرطان عند عودته إلى المملكة المتحدة.

كانت رحلة تشارلز إلى أستراليا وساموا هي أول رحلة طويلة له لعدة دول منذ تشخيص إصابته بالسرطان في وقت سابق من هذا العام. واختتم جولته في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الذي يعقد كل عامين يوم السبت.

وأنهى الزعماء القمة التي استمرت أسبوعا في ساموا قائلين إن الوقت قد حان لمناقشة ما إذا كان يتعين على بريطانيا الالتزام بتعويضات عن دورها في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

ومن المتوقع أن يعود الملك إلى رحلاته الخارجية المنتظمة في عام 2025، بحسب وكالة أنباء PA Media البريطانية.

وسيقوم تشارلز برحلات في الربيع والخريف، وفقًا لجدول الجولات الملكية الأجنبية المعتادة، طالما وافق الأطباء على الرحلات.

ووصف أحد مسؤولي القصر رحلة الملك الأخيرة بأنها "منشط مثالي" رفع معنوياته".