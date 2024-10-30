إيلاف من روما: تتواصل فصول وتبعات فضيحة القرصنة مقابل أجر في السياسة الإيطالية، وسط غضب عارم من للرأي العام الإيطالي، وهناك تقارير تتحدث عن أن عملاء من الموساد الإسرائيلي اشتروا معلومات من شركة إيطالية خاصة تتجسس بشكل غير قانوني على حياة السياسيين والمسؤولين الحكوميين والشخصيات الرياضية والإعلامية منذ سنوات، وفقًا لوثائق الشرطة الإيطالية التي نقلتها وسائل الإعلام يوم الثلاثاء.

فصول الفضيحة تتواصل منذ أن كشف المدعون المحليون في إيطاليا عن العمليات غير المشروعة واعتقلوا العديد من الأشخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك خبير تكنولوجيا المعلومات نونزيو صامويل كالاموتشي، 44 عامًا.

وأصدرت الشرطة والمدعون العامون آلاف الصفحات التي توثق المكالمات الهاتفية والاجتماعات والأدلة التي تم جمعها في مكتب شركة Equalize، وهي شركة مقرها ميلانو.

فقد تمكن كالاموتشي ورفاقه، ومن بينهم العديد من الأعضاء الحاليين أو السابقين في قوات الشرطة الإيطالية، من اختراق الهواتف والأجهزة الفردية والوصول إلى قواعد بيانات الشرطة والمؤسسات. وتراوحت أسعارها من 250 يورو لاختراق هاتف شخصي إلى عشرات الآلاف من اليورو لملف عن فرد معين.

وشملت أهداف عمليات Equalize (في بعض الأحيان بالتعاون مع شركات إضافية متخصصة في الخدمات الأمنية) الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وإجنازيو لا روسا، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، والزعيم السياسي البارز ماتيو رينزي، والمغني اليكس بريتي.

وكذلك البطل الأولمبي 2020 في سباق 100 متر مارسيل جاكوبس، وعثرت الشرطة على 800 ألف ملف في قبو الشركة.

وقد سعى رجال الأعمال والشركات والشخصيات العامة للحصول على خدمات الشركة.

كيف تواصل الموساد مع شبكة القرصنة الإيطالية؟

في 8 شباط (فبراير) 2023، زار عميلان إسرائيليان مجهولان مكتب إيكوالايز وتم تصويرهما من قبل الكارابينيري، الذين كانوا يراقبون الشركة، حسبما ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية يوم الثلاثاء.

في اليوم السابق، أجرى كالاموتشي محادثة حول اجتماع قادم مع شريكه، غير مدرك أن الشرطة قد تنصتت على هاتفه بالفعل، وقال كالاموتشي: "لقد عرضوا علي وظيفة بمليون يورو".

وبحسب تقرير الشرطة الإيطالية، طلب العملاء الإسرائيليون من الشركة تقديم معلومات حول ميليشيا فاغنر الروسية، بما في ذلك تمويلها وأنشطتها المالية داخل أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، ناقشا المعلومات حول الهجمات الإلكترونية الروسية، التي نفذها قراصنة مقربون من السلطات الروسية، وتمويل المصالح الروسية.

وشدد كالاموتشي على أن الإسرائيليين لا يتصرفون نيابة عنهم فحسب، بل أيضًا نيابة عن وكالات استخبارات إضافية. وخلال المكالمة الهاتفية، ذكر القراصنة الإيطاليون الفاتيكان.

وقال: "إنهم يستخدمون نصف البيانات لمحاربة فاغنر، بينما يعطون النصف الآخر للفاتيكان".

يُزعم أن فينسينزو (إنزو) دي مارزيو، وهو ضابط سابق في الكارابينيير، قام بتسهيل الاتصال الأولي بين الإسرائيليين والمتسللين الإيطاليين. وفي مكالمة هاتفية تم التنصت عليها، أوضح لكالاموتشي أنه تعرف عليهم لأول مرة أثناء خدمته في السفارة الإيطالية في تل أبيب، وقال كالاموتشي، بحسب الشرطة الإيطالية: "لقد قدموا لنا 40 ألفًا حتى الآن، من خلال إنزو".

وكتب المحققون الإيطاليون في تقريرهم أن دي مارزيو "زود المجموعة باتصالات واستخبارات أجنبية وعملاء بارزين للغاية".

وبحسب وثائق الشرطة، التي تشمل آلاف الصفحات، عرض العملاء الإسرائيليون أيضًا مشاركة المعلومات مع الشركة الإيطالية حول الاتجار غير المشروع بالغاز الإيراني في إيطاليا.

وقد تكون هذه المعلومات ذات أهمية لعميل آخر لشركة Equalize، شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني ENI، التي نفت في بيان لها أي معرفة بأي نشاط غير قانوني من قبل الشركة.

القادة السياسيون الإيطاليون يعبرون عن مخاوفهم

أعرب العديد من القادة السياسيين الإيطاليين عن مخاوفهم مع ظهور المزيد من التفاصيل يومًا بعد يوم، وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني: "إن التدخل في الحياة الخاصة للناس ثم استخدام المعلومات لأغراض مالية أو سياسية يمثل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية، لا يمكننا أن نستبعد أن يتم استخدام هذه المعلومات من قبل أعدائنا الجيوسياسيين، مثل روسيا أو دول أخرى."

وقال رينزي في مقابلة مع مجلة بوليتيكو: "أشعر بالمرارة والألم بالنسبة لي ولعائلتي، هذه ليست المرة الأولى التي يحدث لي فيها شيء كهذا. لكن كمواطن إيطالي، أنا غاضب لأن هذا يشكل تهديدًا للديمقراطية والخصوصية".