إيلاف من لندن: تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد اندلاع حريق "كبير" في حوض بناء السفن للغواصات النووية التابع لشركة BAE Systems البريطانية في منطقة كمبريا.

وقال السكان إنهم رأوا ألسنة اللهب الضخمة والدخان يتصاعد من المجمع في بارو إن فورنيس، حيث يتم بناء غواصات (Dreadnought) الجديدة التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية في المملكة المتحدة.

وقالت شرطة كمبريا إنه لا يوجد خطر نووي ولكن تم نقل شخصين إلى المستشفى للاشتباه في استنشاقهما للدخان. واضافت: "في هذا الوقت لا توجد إصابات أخرى وتم إجلاء الجميع من Devonshire Dock Hall وتم تحديد مكانهم".

وقالت شركة بي إيه إي سيستمز بي إل سي (BAE) وهي شركة بريطانية متعددة الجنسيات تعمل في مجال الفضاء والدفاع وأمن المعلومات، ومقرها لندن، إن الشخصين اللذين تم نقلهما إلى المستشفى كانا من العاملين في الموقع وقد تم تسريحهما منذ ذلك الحين. وكان حوالي 200 شخص يعملون في نوبة ليلية وقت اندلاع الحريق.

لا تورط من روسيا

قللت مصادر بحرية ومحققون من احتمال أن يكون الحريق مشبوهًا ومرتبطًا بروسيا، على الرغم من الاعتراف بأن التحقيقات في مرحلة مبكرة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إنها تعمل بشكل وثيق مع خدمات الطوارئ وأنظمة بي إيه إي وأضاف: "نود أن نشكر خدمات الطوارئ على استجابتها السريعة ونتمنى لأولئك الذين احتاجوا إلى علاج في المستشفى الشفاء العاجل".

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بين عشية وضحاها ألسنة اللهب تنطلق من مبنى Devonshire Dock Hall، مع أصوات الإنذار في الخلفية.

ويعتبر الموقع الذي تبلغ مساحته ستة أفدنة، والذي يطل على أفق كمبريا منذ ما يقرب من 40 عامًا، أحد أكبر مواقع بناء السفن وأكثرها تقدمًا في العالم. افتتح Devonshire Dock Hall لأول مرة في عام 1986، وهو موقع البناء الأساسي لبرنامج المملكة المتحدة النووي ثلاثي الشعب وهو كبير بما يكفي تقريبًا لإيواء تيتانيك.

4 غواصات

ويتم بناء أربع غواصات نووية من فئة Dreadnought هناك كجزء من برنامج بقيمة 31 مليار جنيه إسترليني، ومن المقرر أن يحل محل غواصات Vanguard في أوائل الثلاثينيات من القرن الحادي والعشرين. كما يتم بناء آخر غواصة نووية جديدة من البحرية الملكية السبع، وهي جزء من فئة Astute، في الموقع.

وعلم أن القارب الموجود في القاعة هو (ايجنوكورت HMS Agincourt)، الذي تأخر إكماله بالفعل إلى عام 2026. وكان تم في الشهر الماضي إطلاق غواصة من فئة Astute السابقة، وهي (اغامينون HMS Agamemnon) و لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أي غواصات قد تضررت بسبب الحريق.

ونصحت الشرطة يوم الأربعاء السكان بإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة، بعد أن أصدرت تعليمات سابقة للناس بالبقاء في الداخل. كما طُلب من سائقي السيارات في المنطقة إغلاق نوافذهم وفتحات التهوية وفتحات السقف وإيقاف تشغيل المراوح ووحدات تكييف الهواء.

وفي الأخير، علم أن التحذير كان بسبب خطر إطلاق الجسيمات، مثل تلك الموجودة في المعادن، في الهواء من موقع الصناعة الثقيلة، حيث توجد تقنيات الاستخراج المتطورة عادةً.