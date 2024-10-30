إيلاف من تبيلسي: حذرت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، الثلاثاء، من ما أسمته "انزلاق" بلادها نحو روسيا، وخسارتها للتوجه الأوروبي، ما لم يضغط الغرب باتجاه منع ذلك.

ودعت زورابيشفيلي "الغرب إلى الضغط على حزب الحلم الجورجي الحاكم، لإعادة النظر في نتائج الانتخابات المسروقة"، على حد وصفها.

وقالت: "يعتمد الكثير الآن على ردود أفعال شركائنا، ومدى دقة رد فعلهم، ومدى قوة ضغوطهم على السلطات، لأنني أعتقد أن لا أحد يستطيع أن يتحمل خسارة جورجيا أمام روسيا بهذا الشكل".

وأشارت زورابيشفيلي إلى إن "شركاء جورجيا الأوروبيين والغربيين، بحاجة إلى ممارسة ضغوط شديدة على السلطات حتى تعيد النظر في نتائج الانتخابات، وتراجع عدد الأصوات التي سُرقت".

وتابعت: "نحو 300 ألف صوت تم التلاعب بها لصالح حزب الحلم الجورجي الحاكم، الذي ادعى الفوز بنحو 54% من الأصوات".

وأعلنت لجنة الانتخابات في جورجيا إعادة فرز الأصوات لـ14% من الأصوات، بعد اتهامات وجهتها أحزاب المعارضة لحزب الحلم الجورجي بـ"سرقة الانتخابات".

وأشارت تقارير مراقبي الانتخابات إلى أدلة على تزوير واسع النطاق وطالبت بإلغاء 15% من الأصوات، وسط اتهامات للسلطات بمحاولة إبعاد جورجيا عن مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي وإعادتها لمحور روسيا.

