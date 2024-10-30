قالت وزارة الصحة التي تديرها حماس إن 93 شخصاً على الأقل قتلوا أو فقدوا بعد غارة جوية إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا في شمال غزة.

وقالت فرق الإنقاذ إن مبنى سكنياً من خمسة طوابق أصيب، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي جثثاً مغطاة بالبطانيات على الأرض.

ولم يصدر أي تعليق فوري على الضربة من الجيش الإسرائيلي، الذي بدأ هجوماً جديداً في المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن قال إن حركة حماس "تعيد تجميع صفوفها هناك".

وكانت القوات الإسرائيلية تعمل في شمال غزة خلال الأسبوعين الماضيين، وخاصة في مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

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أكد الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة لبي بي سي بأن "الوضع كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى لا سيما بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي للمستشفى وقيامه باعتقال كافة الكوادر الطبية ولم يتبق إلا طبيب واحد وهو طبيب أطفال.

وأضاف في حديثه لبي بي سي أن طبيعة الحالات التي تصلهم كلها إصابات جراحية وتحتاج لتدخل جراحي بشكل عاجل وهناك عظام خارجة من أجساد الجرحى لا تستطيع الكوادر الطبية أن تقدم لهم أي شيء، "نحن نقدم فقط إسعافات أولية أما الحالات التي تحتاج لتدخل علاجي جراحي تحتاج لاستكشاف وإيقاف للنزيف"، على حد قوله.

داهمت القوات الإسرائيلية المستشفى الأسبوع الماضي قائلة إنه يستخدم من قبل مقاتلي حماس.

وتقول إسرائيل إن عملياتها في شمال غزة تهدف إلى منع حماس من إعادة تجميع صفوفها وتتهمها بالتسلل بين السكان المدنيين، وهو ما تنفيه حماس.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، قالت إنها قتلت 40 "إرهابياً" في جباليا، وفي وسط غزة قالت إنها "قضت على العديد من الإرهابيين" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بما في ذلك بعض الذين "حاولوا زرع متفجرات بالقرب من القوات".

يواجه شمال قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة، حيث يعيش مئات الآلاف من الناس في ظروف يائسة.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك يوم الجمعة إن "الجيش الإسرائيلي يعرض سكاناً بالكامل للقصف والحصار وخطر المجاعة".

وصوّت البرلمان الإسرائيلي يوم الاثنين على تشريع يحظر على وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، الأونروا، العمل في البلاد، مما أثار تحذيرات من أن تسليم المساعدات إلى غزة قد يتأثر بشدة.

شنت إسرائيل حملة لتدمير حماس رداً على الهجوم غير المسبوق الذي شنته الجماعة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي قتل فيه حوالي 1,200 شخص واختطف 251 آخرون.

قُتل أكثر من 42,924 شخصاً في غزة، وفقاً لوزارة الصحة، التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين في أرقامها.

لا تسمح إسرائيل للصحفيين الدوليين من المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بالوصول المستقل إلى غزة، مما يجعل من الصعب التحقق من الحقائق على الأرض.

محادثات وقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن بلاده ستواصل العمل مع الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف الأنصاري أن قطر لا تتوقع أي نتيجة سلبية قد تُخلِّفها الانتخابات الرئاسية الأمريكية الوشيكة، على عملية الوساطة نفسها، وقال: "نعتقد أننا نتعامل مع مؤسسات، وفي بلد مثل الولايات المتحدة، فإن المؤسسات مهتمة بإيجاد حل لهذه الأزمة".

وحول المفاوضات التي استضافتها الدوحة مطلع الأسبوع الجاري لبحث سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، قال الأنصاري إنه لا يمكن التعليق على محتوى المفاوضات، "لكن تم تحقيق الكثير"، لافتاً إلى أن اللقاءات مستمرة في الدوحة والقاهرة وعواصم أوروبية.

ومضى الأنصاري قائلاً: "هدفنا احتواء الصراع في غزة، وعدم توسع التصعيد في المنطقة"، مشيراً إلى وجود ما وصفه بـ "خطوط متوازية"، للعمل على خفض التصعيد في لبنان وقطاع غزة.