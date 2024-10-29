إيلاف من القاهرة: أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قرارا بالعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري، والتي أقيمت في أبوظبي 20 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

ويأتي هذا العفو انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وحرصاً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعزيز الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وكان القضاء الإماراتي، قد أصدر حكماً في قضية ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة،نبيل عماد دونجا،ومصطفي شلبي ثنائي الفريق وذلك بحبسهم لمدة شهر وتغريم كل فرد منهم 200 ألف درهم إماراتي بعد أزمتهم في مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري وتعديهم على فرد أمن إماراتي.

وكانت محكمة أبو ظبى الثلاثاء، وقبل العفو الرئاسي، قد قررت حبس ثلاثى الزمالك لمدة شهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم على كل لاعب، على خلفية ما شهدته مباراة الفريق أمام بيراميدز فى نصف نهائى بطولة السوبر المصرى بالإمارات بـ التعدى على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

وأقيمت الخميس الماضى الجلسة الثانية فى قضية ثلاثى الزمالك فى التعدى على أحد أفراد الأمن الإماراتى، بعد خضوع دونجا وشلبى وعبد الواحد إلى جلسة محاكمة عاجلة بالفيديو كونفرانس "أون لاين"، وتم عقد الجلسة الثانية والتى تقرر خلالها تأجيل الحكم إلى اليوم 29 أكتوبر.