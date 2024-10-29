إيلاف من بيروت: دعت حملة لجمع التبرعات لشراء أسلحة يديرها حزب الله إلى إجراء تحويلات مالية من خلال مؤسسات الخدمات المالية الدولية والمحلية، مستهدفة شركتي Western Union وWhish Money كمقدمي خدمات رئيسيين.

ووفقاً لتقارير نشرتها الصحافة العبرية، فقد أطلق حزب الله حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت، ودعا مؤيديه إلى التبرع بالمال لشراء الطائرات بدون طيار والصواريخ لمهاجمة إسرائيل.

وتضمنت الحملة، التي تم نشر تفاصيلها بشكل موسع على موقع العربي الجديد القطري، مقطعا قصيرا يحمل شعار "ارفع رأسك عاليا إلى السماء وانظر أين نصرك"، في إشارة إلى القصف الجوي لحزب الله.

لدى منظمة دعم المقاومة الإسلامية IRSO عدة حسابات في القرض الحسن (AQAH) ، والتي تعتبر شركة التمويل والنظام شبه المصرفي لحزب الله.

وقد صنفتها الولايات المتحدة في عام 2007 كشركة مالية لحزب الله، وتصدرت عناوين الأخبار خلال الأسبوعين الماضيين في أعقاب استهداف الجيش الإسرائيلي لمؤسساته كجزء من محاولته القضاء على القدرات التمويلية لحزب الله، وفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست".

وقام حسين مرتضى، وهو كاتب لبناني لعب أدواراً مهمة في المساعي الإعلامية الإيرانية، بما في ذلك قناة العالم وقناة الأخبار السورية المملوكة للدولة، بالترويج للحملة على X، مما قد يشير إلى علاقات أقوى مع المحور الموالي لإيران.

أصبحت تحويلات الأموال إلى هذه الحملة ممكنة إما من خلال خدمات Western Union أو من خلال Whish Money (المعروفة سابقًا باسم WOO Cash)، حسبما صرح أشخاص مطلعون على الأمر لصحيفة جيروزاليم بوست.

شركة مملوكة لشخصيات سورية

Whish Money هي شركة خدمات مالية في لبنان يملكها مواطنون سوريون. ولديها أكثر من 900 فرع ووكيل في جميع أنحاء البلاد وتركز على الحلول المالية، محليًا ودوليًا، بما في ذلك خدمات تحويل الأموال وتحويل العملات والمحافظ الإلكترونية والاستثمارات.

وقالت المصادر إن منظمة IRSO استخدمت كلاً من Western Union وWhish Money بشكل متكرر في الماضي، وليس فقط لهذه الحملة المحددة.

تم تتبع الحملة إلى محمود علي الحاج حسن، أصله من بعلبك، لبنان، وهو لديه عدة حسابات على تنظيمات تابعة لحزب الله وأظهر دعمًا قويًا للوكيل الإيراني على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

حسن هو شقيق حسين علي الحاج حسن، عضو سابق في البرلمان اللبناني ووزير نيابة عن حزب الله، والذي لديه أيضًا عدة حسابات على تنظيم القاعدة في حزب الله.

وقد سهل نظام تكنولوجي إسرائيلي تم تطويره مؤخرًا البحث عن هوية وحسابات عائلة الحسن، وتم الإعلان عن دور ويسترن يونيون في تسهيل تمويل حزب الله في إسرائيل في عام 2017، عندما تم استخدام خدماتها كجزء من حملة "تجهيز المجاهد".

فاعل مشكوك فيه تحت المجهر

وقال متحدث باسم ويسترن يونيون: "نحن نأخذ مسؤولياتنا التنظيمية ومسؤوليات الامتثال على محمل الجد، بما في ذلك دورنا في مكافحة تمويل الإرهاب.

ولهذا الغرض، لدينا برامج قائمة تعمل على فحص معاملات Western Union ومقارنتها بقوائم المراقبة الداخلية والحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم وحدة الاستخبارات المالية الداخلية لدينا بمتابعة الخيوط والتحليلات الاستخبارية حول مجموعة واسعة من الجماعات الإرهابية العالمية.

وأضاف: "ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع الحكومات وسلطات إنفاذ القانون لمواصلة التصدي لأنشطة تمويل الإرهاب".

وفقًا لموقعها الإلكتروني، تتعاون Whish Money مع العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Mastercard وRia Money Transfer وSendwave ومقرها الولايات المتحدة، وShift Transfer ومقرها المملكة المتحدة.

قامت العديد من المنافذ بنشر تقارير بخصوص Whish Money. وكشفت إحدى هذه الدراسات، التي أجرتها سمارة قزي، المصرفية الاستثمارية اللبنانية المقيمة في جنيف في عام 2022 لصالح موقع Now Library، أنه على الرغم من أن مصرف لبنان قد أيد المجموعة باعتبارها شركة تم فحصها، إلا أنها تظهر أيضًا بعض الخصائص المشكوك فيها.

المالك كوسا اللبناني

وتعود ملكية الشركة إلى توفيق عدنان كوسا، وهو مواطن سوري حصل على الجنسية اللبنانية في عهد الرئيس اللبناني السابق إميل لحود.

وكشفت الدراسة أيضاً أن شركة Whish Money تحايلت على البنوك اللبنانية من خلال تزويد الشركات والمنظمات غير الحكومية بخدمة مكنتها من صرف رواتب الموظفين دون أي رسوم، ونأت بنفسها عن النظام المصرفي المركزي بعد تلقيها قوائم تحتوي على بيانات واسعة للموظفين.

وشدد كشف قزي على أنه يبدو أنه يتم جمع كمية لا تصدق من البيانات من العمال دون أي معرفة بمن يراقبها ولأي أغراض. وقال إنه من أجل الاستمرار في نموذج عمل لا يتضمن أي رسوم، يجب أن يكون المستخدمون هم المنتج، في حين يجب أن يكون لدى شخص ما "جيوب عميقة".

ووفقاً لتحقيق قزي، فإن العاملين في وزارة المالية اللبنانية متورطون أيضاً في توفير Whish Money بأولوية أعلى على النظام المصرفي. أفاد شهود أنه في بعض الأحيان، عند محاولة دفع الفواتير في مكتب الوزارة المحلي، كان أمناء صناديق الوزارة يقدمون أعذارًا مختلفة، ويرسلون المواطنين إلى فروع Whish Monday المحلية، ثم يجمعون "إكرامية" أو "راتبًا" من Whish Money.

وفي هذا السياق، قال مستخدمون عبر الإنترنت إنه بصرف النظر عن بيع البيانات التي تم جمعها عن الموظفين، فإن الطريقة الوحيدة التي سيكون بها نموذج Whish Money مربحًا هي إذا احتاج إلى إظهار كميات هائلة من الحركة النقدية من أجل غسل الأموال على نطاق واسع.

وقال مدونون إن حزب الله سيكون اللاعب الرئيسي الوحيد الذي يحتاج إلى غسيل الأموال على نطاق واسع في لبنان بسبب العقوبات المفروضة عليه.

كما ورد ذكر Whish Money في تقرير صدر في حزيران(يونيو) 2023 عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مع التركيز على استغلال حزب الله للأزمة الاقتصادية اللبنانية لمصلحته ونموه.

واعتبر التقرير Whish Money اللاعب الرئيسي الرابع في الاقتصاد النقدي غير المنظم في لبنان. ودعت واضعي السياسات إلى استهداف Whish Money وأصحابها بناءً على القواعد الدولية لغسل الأموال، مشيرةً إلى علاقاتها المبلغ عنها مع المجموعة النقدية لحزب الله.

حزب الله.. دولة موازية

ووصف التقرير نفسه حزب الله بأنه يستغل الأزمة الوطنية اللبنانية ويستفيد منها، بالإضافة إلى بناء دولة موازية بشكل أساسي وتوسيع دور القطاع الخاص.

وقال التقرير إن الأزمة في لبنان أدت إلى تطوير اقتصاد نقدي يصب في مصلحة حزب الله بطريقة تحاكي ما كشفه الجيش الإسرائيلي مؤخرًا بشأن كميات هائلة من الأموال المخبأة تحت المؤسسات التي يديرها حزب الله في بيروت.

وشدد على دور القرض الحسن في استغلال مليارات الدولارات من الحوالات وشركات الصرافة والأموال العراقية.

وقال التقرير إن ذلك أدى إلى ازدهار مجموعة التمويل، في حين تواجه المؤسسات المالية التقليدية في لبنان الزوال والسقوط.