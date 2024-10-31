إيلاف من واشنطن: تتجه أنظار العالم بالولايات المتحدة لمتابعة تفاصيل وفصول الانتخابات الرئاسية الأميركية، والصراع المثير بين كامالا هارس ودونالد ترامب، وبالطبع يسجل المشاهير والنجوم في شتى المجالات، وخاصة الفن والرياضة حضورهم المؤثر في هذه الانتخابات، فهل حقاً يمكنهم التأثير في قاعدة تصويتيه كبيرة لصالح هذا المرشح أو ذاك؟

اللافت في الأمر أن العدد الأكبر من الفنانين ونجوم الرياضة أصبحوا لا يخشون الإعلان عن ميولهم السياسية، على العكس من أزمنة وفترات سابقة كانوا يؤمنون أنه يتوجب على النجم عدم الكشف عن هويته وميوله السياسية.

ومع وجود قضايا رئيسية مثل الاقتصاد والرعاية الصحية وتغير المناخ والعدالة الاجتماعية في المقدمة، يتمتع الناخبون بصفة عامة بالقدرة على التأثير على السياسات التي تؤثر على حياتهم اليومية.

هذه الانتخابات لا تتعلق باختيار رئيس فحسب، بل تتعلق بجعل الصوت الأميركي مسموعاً بشأن الأمور الأكثر أهمية، وكل صوت له قيمته، وستعكس النتيجة القيم الجماعية وأولويات الشعب الأميركي.

إن المشاركة في هذه العملية الديمقراطية أمر ضروري، لأنها تضمن محاسبة القيادة، وتمثيل وجهات النظر المتنوعة. لذا، مع اقترابنا من هذا اليوم المحوري، من الأهمية بمكان أن يشارك الجميع وأن يجعلوا أصواتهم تتردد في تشكيل مستقبل أميركا.

ومع اقتراب يوم الانتخابات، يحشد كل من دونالد ترامب وكامالا هاريس أنصارهما، ومن الجوانب الرائعة في دورة الانتخابات هذه مشاركة المشاهير. يبدو أن هوليوود وعالم الرياضة منقسمان، حيث يدعم النجوم مرشحيهم علنا. دعونا نلقي نظرة على من يدعم من:

مشاهير يدعمون دونالد ترامب

- باز ألدرين: رائد الفضاء الأسطوري الذي صنع التاريخ باعتباره الرجل الثاني الذي هبط على سطح القمر، يدعم ترامب.

- الدكتور فيل: كان عالم النفس التلفزيوني صريحًا بشأن تأييده لترامب، حتى أنه تحدث في تجمع حاشد لترامب في ماديسون سكوير جاردن.

- توني هينتشكليف: أثار هذا الممثل الكوميدي الضحك في تجمع انتخابي لترامب، حيث أظهر دعمه له باستخدام الفكاهة والحماس.

- ميل جيبسون: الممثل المعروف بأدواره المميزة يقف أيضًا في صف ترامب، مما يوضح أنه سيدلي بصوته لصالح الرئيس السابق.

- إيلون ماسك: غرد قطب التكنولوجيا بدعمه لترامب، خاصة بعد محاولة اغتياله، وأجرى مقابلة معه على وسائل التواصل الاجتماعي.

- بريت فافر: عاد نجم قاعة المشاهير في دوري كرة القدم الأميركي مرة أخرى، حيث دعم ترامب وظهر في إعلان تلفزيوني محلي لحشد جماهيره.

- كاني ويست (يي): على الرغم من ماضيه المضطرب، فقد أعاد كاني ويست تأكيد دعمه لترامب، قائلاً: "نعم، بالطبع، إنه ترامب طوال اليوم".

- كيد روك: كان هذا الموسيقي من المؤيدين القويين لترامب، حتى أنه قام بالغناء في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

- جون شنايدر: الممثل والمغني هو من المؤيدين البارزين لترامب، حتى أنه كتب أغاني عن ترامب.

- دينيس كويد: لقد أيد ترامب على منصات مختلفة، قائلاً: "قد يصفه الناس بأنه أحمق، لكنه أحمق بالنسبة لي".

- جو إكزوتيك: أعرب نجم فيلم "تايجر كينج" عن دعمه، رغم بعض التحفظات بشأن خطاب ترامب.

- هاريسون بوتكر: يدعم لاعب فريق كانساس سيتي تشيفس ترامب لكونه "الرئيس الأكثر تأييدًا للحياة".

- بريتاني ماهومز: أظهرت زوجة لاعب الوسط في فريق تشيفز باتريك ماهومز دعمها على وسائل التواصل الاجتماعي.

- جيم كافيزيل: نجم فيلم "آلام المسيح" وصف ترامب بـ "موسى الجديد" في مقابلة.

- روبرت ف. كينيدي جونيور: بعد تعليق حملته الانتخابية، أعلن تأييده العلني لترامب.

- زاكاري ليفي: فاجأ ممثل فيلم "شازام!" الجميع بتأييده لترامب في تجمع جماهيري.

- دانيكا باتريك: سائقة سيارات السباق السابقة هي أيضًا من ضمن حملة ترامب.

- جيسون ألديان: شوهد نجم الريف مع ترامب في مناسبات مختلفة.

- أمبر روز: لقد أظهرت دعمها في مؤتمر الحزب الجمهوري، مؤكدة على الشمولية.

- راسل براند: أيد الممثل الكوميدي ترامب في وقت سابق من هذا العام وحضر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

- روب شنايدر: إنه ضيف متكرر في البرامج المحافظة، ويعرب عن دعمه لترامب.

- روزان بار: تدعم الممثلة الكوميدية ترامب منذ عام 2020 وما زالت تفعل ذلك.

- كيفن سوربو: كان الممثل صريحًا بشأن ترامب وحتى أنه باع منتجات تدعمه.

- جيمس وودز: إنه من المؤيدين البارزين لترامب منذ فترة طويلة.

50 سنت: كانت علاقة مغني الراب مع ترامب متقلبة لكنه أظهر دعمه مؤخرًا.

- هالك هوجان: أعرب أيقونة المصارعة عن دعمه في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

- ليل واين: ناقش مغني الراب إصلاح العدالة الجنائية مع ترامب وأيد ذلك.

- جون فويت: كان الممثل مؤيدًا صريحًا لترامب لسنوات.

- سكوت بايو: لقد تحدث في فعاليات الحزب الجمهوري ويستمر في دعم ترامب.

- أزيليا بانكس: أعلنت دعمها العلني لترامب هذا العام.

- دين كين: نجم "لويس وكلارك" أعلن دعمه لترامب بشكل واضح.

مشاهير يدعمون كامالا هاريس

- بيونسيه: أيدت الملكة بي هاريس في التجمعات الانتخابية واستخدمت أغنيتها "الحرية" كموضوع.

- جينيفر أنيستون: نشرت نجمة مسلسل "Friends" المحبوبة على إنستغرام تعليقًا حول التصويت لصالح هاريس.

- أرنولد شوارزنيجر: كشف الحاكم السابق عن تصويته لصالح هاريس على وسائل التواصل الاجتماعي.

- ليوناردو دي كابريو: الناشط البيئي يدعم هاريس في موقفها بشأن تغير المناخ.

- أوبرا وينفري: كانت قطب الإعلام داعمًا صريحًا لهاريس.

- جيمي كارتر: الرئيس السابق أدلى بصوته لصالح هاريس، مما أظهر الدعم من الزعماء السابقين.

- ليزو: لقد صوتت نجمة البوب ​​بالفعل لصالح هاريس وتشجع معجبيها على القيام بالمثل.

- جون لجند: قدم عرضًا في المؤتمر الوطني الديمقراطي لدعم هاريس.

- شير: غردت المغنية الشهيرة معلنة تأييدها لهاريس.

- سارة جيسيكا باركر: سجلت أكثر من 25 سببًا للتصويت لصالح هاريس على إنستغرام.

- إيمينيم: من المقرر أن يظهر مغني الراب في التجمعات الانتخابية لهاريس مع اقتراب الانتخابات.

- بين ستيلر: إنه يقوم بحملة نشطة لصالح هاريس ووالز.

- ويلي نيلسون: استضاف أسطورة موسيقى الريف مكالمة هاتفية عبر تطبيق زووم بشأن القنب لصالح هاريس.

- ماريسكا هارجيتاي: نجمة "القانون والنظام" أيدت هاريس علنًا.

- جينيفر لورانس: أعلنت دعمها لهاريس في مقابلة.

- تايلور سويفت: أيدت سويفت هاريس بعد وقت قصير من مناظرة مع ترامب.

- بروس سبرينغستين: وصف ترامب بأنه "المرشح الأكثر خطورة" في حياته.

- ديف باوتيستا: الممثل شجع التصويت المبكر ويدعم هاريس.

- ميغان ذي ستاليون: قدمت عرضًا في إحدى حملات جمع التبرعات الأولى لهاريس.

- جوليا لويس دريفوس: قدمت التزامًا كبيرًا بحملة هاريس.

- إيفا لونغوريا: تحدثت الممثلة خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي.

- جيرالدو ريفيرا: أيد هاريس على وسائل التواصل الاجتماعي.

- جيمي لي كورتيس: شاركت الممثلة دعمها لهاريس على إنستغرام.

- نيل يونج: أيد الموسيقي هاريس وانتقد ترامب لاستخدام أغانيه.

- كارول كينج: شاركت في الفعاليات الداعمة لهاريس.

- هوارد ستيرن: أعرب عن دعمه لهاريس خلال مقابلة.

- مايكل كيتون: قام بالترويج لهاريس خلال استضافته في برنامج Saturday Night Live.

- توم هانكس: الممثل المحبوب كان من المؤيدين للحزب الديمقراطي لعقود من الزمن.

ومع كل هذه التأييدات، من الواضح أن صناعة الترفيه تستثمر بشكل كبير في هذه الانتخابات. ومع اقترابنا من شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، من المثير أن نرى كيف ستتطور هذه التأييدات. سواء كنت من فريق ترامب أو فريق هاريس.