أقرت الحكومة الأميركية موازنة لتجنب الإغلاق الحكومي، لكن الاتفاق المثير للجدل لم يتضمن دعوة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب لزيادة سقف الاقتراض الفيدرالي.

ووقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، على مشروع قانون الإنفاق ليصبح قانوناً صباح السبت 21 كانون الأول (ديسمبر). بينما أقرّ مجلس الشيوخ الاتفاقية بعد وقت قصير من الموعد النهائي في منتصف الليل بأغلبية 85 صوتاً مقابل 11 صوتاً لم يعلنوا موافقتهم. كما وافق مجلس النواب عليها قبل ساعات بأغلبية 336 صوتاً مقابل 34 صوتاً لم يعلنوا موافقتهم.

يشار إلى أنه من دون اتفاق التمويل، كان من الممكن أن ينتهي الأمر بملايين الموظفين الفيدراليين إما في إجازة مؤقتة غير مدفوعة الأجر، أو بالعمل بدون أجر.

ويبلغ دين الحكومة الأميركية نحو 36 تريليون دولار (29 تريليون جنيه إسترليني)، مع إنفاق المزيد من الأموال حالياً على مدفوعات الفائدة فقط، أكثر من إنفاقها على الأمن القومي الأميركي.

كان من الممكن أن يؤدي الإغلاق في حال حدوثه، إلى وقف أو تقليص كبير في عمليات الخدمات العامة مثل المتنزهات، وبرامج المساعدات الغذائية، ورياض الأطفال الممولة من الحكومة الفيدرالية، والحد من المساعدات المقدمة للمزارعين المعتمدين على المساعدات والأشخاص الذين يتعافون من الكوارث الطبيعية.

ونجح المشرعون في وقت سابق من هذا الأسبوع في التفاوض على صفقة لتمويل الوكالات الحكومية، لكن الصفقة انهارت بعد أن دعا ترامب والملياردير إيلون ماسك الجمهوريين إلى رفضها.

يشار إلى أن آخر إغلاق حكومي خلال فترة ولاية ترامب الرئاسية الأولى في عام 2019، استمر 35 يوماً – ليكون الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

يتألف قانون الإغاثة الأميركي لعام 2025 الذي تم تمريره مؤخراً من 118 صفحة، بعد أن قُلّص من مشروع قانون يضم 1,547 صفحة، رفضه ترامب وماسك هذا الأسبوع. ويوفر القانون في شكله الحالي تمويلاً للحكومة الأميركية حتى 14 آذار (مارس).

ولم يدرج طلب ترامب لرفع سقف الدين - الذي كان مصدر خلاف بين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين المتشددين بشأن الموازنة - في مشروع القانون النهائي، لكن قادة الحزب الجمهوري أشاروا إلى أن هذه المسألة ستخضع للنقاش في العام الجديد.

ويعد الصراع الدراماتيكي حول الموازنة، بمثابة مؤشر عن الصراعات التشريعية التي قد تحدث عندما يتولى ترامب منصبه الشهر المقبل.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، قبل التصويت: "إن محاولة إضافة تعليق سقف الدين إلى التشريع في اللحظات الأخيرة كانت خطوة غير قابلة للاستمرار".

وأشاد جيفريز لاحقاً بتمرير المشروع بقوله: "تمكن الديمقراطيون في مجلس النواب من إحباط نادي المليارديرات بنجاح".

رئيس مجلس النواب مايك جونسون يتحدث إلى وسائل الإعلام

يلغي الاتفاق التدابير التي كان الديمقراطيون يسعون إليها في النسخة الأولى من مشروع القانون، بما في ذلك أول زيادة في رواتب المشرعين منذ عام 2009، وإصلاحات في الرعاية الصحية، والأحكام التي تهدف إلى منع الفنادق وأماكن الفعاليات من الإعلانات المضللة.

ويتضمن الاتفاق 100 مليار دولار كأموال للإغاثة من الكوارث بهدف المساعدة في التعافي من الأعاصير والكوارث الطبيعية الأخرى، ويخصص 10 مليارات دولار كمساعدات للمزارعين.

كما يتضمن الاتفاق تمويلاً فيدرالياً كاملاً لإعادة بناء جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور، الذي انهار عندما صدمته سفينة شحن في آذار (مارس).

بدوره، ضغط إيلون ماسك، الذي كلفه ترامب بتخفيض الإنفاق الحكومي في إدارته، ضد النسخة السابقة من مشروع القانون.

وخلال المناظرة، أعرب الجمهوريون عن تطلعهم إلى "عصر جديد" مع تولي ترامب منصبه في 20 كانون الثاني (يناير)، وسيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس. وفي الوقت الراهن، ما يزال مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين.

ووضع الصراع حول الموازنة رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في موقف صعب، إذ تعرض لانتقادات من أعضاء حزبه، وأثار تساؤلات حول قدرته على الفوز في تصويت 3 كانون الثاني (يناير) في المجلس للحفاظ على منصبه.

وقال جونسون للصحفيين بعد تصويت الجمعة: "نحن ممتنون لأن الجميع اتحدوا للقيام بالشيء الصحيح، وبإنجاز هذا الأمر الآن كآخر مهمة لهذا العام، نحن مستعدون لبداية جديدة وكبيرة ومهمة في (كانون الثاني (يناير))".

وأضاف جونسون أن العديد من المحادثات جرت مع كل من ترامب وماسك خلال المفاوضات.

وأشاد ماسك بجهود عضو الكونغرس من لويزيانا في ملف الموازنة في منشور على منصة "إكس"، التي يمتلكها.

وقال في منشور له "نفذ رئيس المجلس عملاً جيداً في هذه الظروف. تحول المشروع من قانون يزن أرطالاً إلى قانون يزن أونصات".