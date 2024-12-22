إيلاف من واشنطن: انتقد رجل الأعمال الأميركي روبرت كيوساكي، النظام المالي الأميركي، محذرا من انهيار مالي قد يشهده العالم قريباً، إلا أنه يرى أن السبيل للنجاة هو الاستثمار في الذهب والفضة والبيتكوين.

وقال كيوساكي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "توقف عن الثقة في النظام المالي منذ عام 1965، عندما تم تغيير مكونات العملات الفضية، ثم فصل الدولار عن الذهب في عام 1971".

وأكد أن أفضل الخيارات لحماية الثروة هي الاستثمار في الأصول الثلاثة (الذهب، الفضة، البيتكوين).

وتابع: "أنا لا أثق في الحكومة الأميركية أو وزارة الخزانة الأميركية أو بنك الاحتياطي الفيدرالي"، وفقاً لما نقله موقع "العربية بيزنس".

وبالنسبة للاستثمار في البيتكوين بعد تخطيها حاجز الـ100 ألف دولار، أفاد كيوساكي: "أن الأوان لم يفت لشراء البيتكوين.. جمال تصميم هذه العملة المشفرة هو أنه لا فوات لأوان البدء أبداً بغض النظر عن مدى ارتفاع سعرها، إذ صممت البيتكوين لجعل الجميع أغنياء حتى أولئك الذين يبدؤون متأخرين، فقط لا تكن جشعاً".

من هو كيوساكي

روبرت تورو كيوساكي، من مواليد 8 نيسان (أبريل) 1947، وهو رجل أعمال ومؤلف أميركي، اشتهر بسلسلة كتب الأب الغني والأب الفقير عن التمويل الشخصي .

أسس شركة الأب الغني، التي تقدم تعليمًا عن التمويل الشخصي والأعمال التجارية من خلال الكتب ومقاطع الفيديو، وشركة ريتش غلوبال المحدودة، التي أعلنت إفلاسها في عام 2012، وقد تم الإعلان عن أن كيوساكي تحاصره ديون قيمتها أكثر من مليار دولار.



