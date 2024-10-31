إيلاف من بيروت: أكد مسؤولان أميركيان لموقع "أكسيوس" Axios أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني أحرزت تقدما كبيرا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد رحلة آموس هوكشتاين الأخيرة إلى إسرائيل ومكالمته الهاتفية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

المسؤولان شددا على أن واشنطن لديها ثقة كبيرة بأن الاتفاق سينجز قريبا.

يأتي ذلك فيما عبّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عن أمله بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال ساعات أو أيام.

ميقاتي قال، بعد محادثات مع هوكشتاين، إن المبعوث الأميركي تحدث عن إمكانية إعلان وقف النار قبل 5 نوفمبر، مضيفًا أن حزب الله تأخر في فصل جبهة لبنان عن غزة، على حد وصفه.

هذا ونشرت هيئة البث الإسرائيلية وثيقة قالت إنها لنص مقترح وقف النار في لبنان.

الوثيقة تنص على وقف كامل للأعمال الحربية من لبنان وإسرائيل، على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية عن تطبيق الاتفاق في الجنوب.

المقترح أشار إلى احتفاظ إسرائيل بحق التحرك عسكريا داخل لبنان بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، على أن تسحب إسرائيل قواتها من لبنان في غضون سبعة أيام 7 أيام إضافة إلى تطبيق كامل الاتفاق خلال هدنة تستمر لـ60 يوما.

وخلال هذه الفترة، ينتشر الجيش اللبناني على طول الحدود ويصادر أسلحة حزب الله في جنوب لبنان، وفقاً لمسودة الاتفاق.

وبحسب المسودة، ستخرج قوات الجيش الإسرائيلي من لبنان في غضون 7 أيام من انتهاء القتال، وستحل محلها القوات المسلحة اللبنانية، نحو 10 آلاف جندي لبناني على طول الحدود، مع تسهيل انتقال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وفي نهاية الـ60 يوماً، ستعقد إسرائيل ولبنان مفاوضات غير مباشرة من خلال الولايات المتحدة بشأن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 وحلّ النزاعات الحدودية.

