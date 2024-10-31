أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكّن من تصفية محمد خليل عليان، قائد منظومة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لـ"حزب الله" في منطقة قلاوية بلبنان، وذلك ضمن غارات جوية نفذها الأسبوع الماضي. وذكر البيان أن عليان، وهو قيادي بوحدة "ناصر" التابعة لـ"حزب الله"، قد قُتل في منطقة حجير بمحافظة النبطية.

إيلاف من بيروت: أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الخميس أن غاراته استهدفت نحو 150 موقعًا لـ"حزب الله" و"حماس" في كل من لبنان وقطاع غزة. شملت الأهداف بنى تحتية إرهابية، ومراكز قيادة، ومرافق تخزين الأسلحة، ونقاط مراقبة، بالإضافة إلى مواقع إطلاق صواريخ تمثل تهديداً لإسرائيل.

وأشار البيان أيضاً إلى تنفيذ القوات الجوية الإسرائيلية هجمة سريعة يوم الأربعاء الماضي ضد خلية جوية تابعة لـ"حزب الله" قامت بإطلاق صاروخ باتجاه طائرة إسرائيلية قرب منطقة مزرعة اليهودية شمال صور. ولم يُصِب الصاروخ الطائرة.

تزايد العمليات

وفي جنوب لبنان، تواصل القوات الجوية الإسرائيلية عملياتها ضد "حزب الله"، مؤكدةً استهدافها خلايا مسلحة داخل مناطق مدنية توجّه من خلالها ضربات مدمرة نحو البنية التحتية للحزب.

مسيرة تستهدف سيارة تنقل ذخائر في عاريا

وشهدت محافظة جبل لبنان أمس الأربعاء ضربتين بالمسيرات. واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة "فان" في بلدة عاريا قضاء بعبدا، (محافظة جبل لبنان). فيما أشار مصدر أمني إلى أن "الغارة استهدفت حافلة صغيرة كانت تنقل ذخائر، ما أدى إلى مقتل سائقها".

من جهتها استنكرت كل من بلدية عاريا والكحالة في بيان، "استخدام الطرق الدولية والآليات المدنية لانتقال المسلحين ونقل الأسلحة والذخائر، ما يعرض العابرين وأبناء البلدتين للمخاطر". كما دعتا الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية إلى التدخل فورا واتخاذ التدابير التي تمنع استخدام الطرق الدولية لأغراض عسكرية.

وهذه المرة الثانية التي تستهدف فيها سيارة في عاريا، والمرة الثالثة على طريق عاريا-الكحالة الدولي الذي يربط بيروت بالبقاع (شرقا). كذلك، شهدت بلدة بشامون في قضاء عالية، محاولة لاستهداف سيارة "رابيد" بمسيرة أيضا دون أن تصيبها.

ولاحقاً أفادت العربية استهداف سيارة أخرى بين منطقتي عالية والقماطية (محافظة جبل لبنان)

كذلك في قطاع غزة، قالت القوات الإسرائيلية إنها كثفت غاراتها، حيث استهدفت مواقع لتخزين الأسلحة ومرافق تصنيعها في جباليا ومنطقة وسط القطاع.

رسائل حاسمة

تأتي هذه العمليات كجزء من التصعيد الإسرائيلي المستمر في كلّ من لبنان وقطاع غزة، حيث تواصل القوات ضرباتها ضد ما تصفه بـ "التهديدات الإرهابية" التي تشكّلها "حزب الله" و"حماس" من مختلف المناطق.