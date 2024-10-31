إيلاف من واشنطن: كشفت مصادر لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنهاء الحرب في غزة قبل موعد تنصيبه، إذا فاز في الانتخابات المقبلة. جاء هذا الطلب خلال لقاء جمعهما في منتجع ترامب بفلوريدا في يوليو (تموز)، حيث أكد الرئيس السابق على دعمه الكامل لإسرائيل شريطة أن تحسم الصراع قبل عودته إلى البيت الأبيض.

ترامب: حسم سريع وعودة الرهائن

بحسب مسؤولين مطلعين، لم يحدد ترامب كيفية تحقيق النصر، لكنه أوضح أن دعمه يستند إلى ضمان عودة الرهائن وإضعاف حماس. وتعهد ترامب بمنح إسرائيل "حرية أكبر" في قراراتها العسكرية، موجهاً انتقادات للرئيس الأميركي الحالي جو بايدن لمحاولته تقييد الأهداف الإسرائيلية، لا سيما بعد الهجوم الصاروخي الإيراني في أكتوبر (تشرين الأول).

نتانياهو يرد

من جهته، قال نتانياهو في اجتماع مع أعضاء الكنيست إن إسرائيل لم تقترب بعد من إنهاء الصراع، مشيراً إلى تعقيدات الوضع الراهن مع استمرار احتجاز الرهائن. وأكدت مصادر إسرائيلية أن الحكومة تفكر في إبقاء الجيش الإسرائيلي على استعداد للتدخل السريع في غزة بعد انتهاء الصراع، وذلك لمنع حماس من إعادة تجميع صفوفها.