إيلاف من القاهرة: لن يتجاوز عدد ساعات صوم رمضان المقبل 13 ساعة، والأجواء سوف تتراوح بين الباردة والمعتدلة، وهي مناسبة للصائمين، خاصة ما يتعلق بتجنب تأثيرات عدم شرب الماء والسوائل لساعات ممتدة، وعلى أي حال فإن رمضان القادم سوف يودع الشتاء ويستقبل الربيع.

ومع اقتراب نهاية العام الميلادي 2024 وبداية العام الجديد 2025، بدأ الكثير من المسلمين حول العالم بالسؤال عن موعد شهر رمضان المقبل، وفقاً للحسابات الفلكية، وبالفعل ارتفعت معدلات البحث حول موعد شهر رمضان للعام الهجري 1426.

وبحسب توقعات الحسابات الفلكية، فإن هناك إشارات إلى أن موعد شهر رمضان سيكون على الأغلب يوم السبت الأول من آذار (مارس) 2025، وسيستمر لمدة 29 أو 30 يومًا، وذلك بعد استطلاع الهلال من قبل مقرات الإفتاء بالبلدان العربية والإسلامية.

والأمور على هذا النحو تعني أننا سوف نصوم ما بين 20 إلى 21 يوماً من شهر رمضان في نهايات الشتاء، و10 أيام في الربيع الذي يبدأ 21 آذار (مارس)

وبحسب الحسابات الفلكية، سيتم تحري الهلال بعد مغيب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1446 الموافق 28 فبراير 2025 لتحديد الموعد الدقيق لبداية الصيام.

وبالنسبة إلى استطلاع هلال شهر رمضان 1426ه، تشير التوقعات إلى أن الهلال سيكون مرئيًا في سماء القاهرة لمدة زمنية تصل إلى حوالي 37 دقيقة، في حين يظهر في سماء مكة المكرمة لمدة زمنية تصل إلى 33 دقيقة، بحسب الحسابات الفلكية الأولية.

وتعتمد الكثير من الدول العربية والإسلامية على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام المراصد الفلكية امتثالًا للسنة النبوية.

ومن المتوقع أن تتفاوت ساعات الصيام في الدول الإسلامية خلال شهر رمضان 2025. ففي الأيام الأولى، ستكون ساعات الصيام أقصر، حيث تقدر بقرابة 13 ساعة في العديد من الدول العربية، بما في ذلك السعودية ومصر والإمارات وقطر والكويت. ومع تقدم الأيام، تزداد ساعات الصيام تدريجيا لتقترب من 14 ساعة مع نهاية الشهر الفضيل.