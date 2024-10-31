إيلاف من لندن: تم تغريم قناة جي بي نيوز GB News البريطانية بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني لانتهاكها قواعد الحياد في مقابلة مع ريشي سوناك في وقت سابق من هذا العام.

وخلصت هيئة مراقبة وسائل الإعلام البريطانية (Ofcom) إلى أن القناة قد أعطت رئيس الوزراء آنذاك "منصة غير متنازع عليها في الغالب" للترويج لسياسات وأداء حكومته حيث أجاب على الأسئلة التي طرحها عليه جمهور الاستوديو ومقدم البرنامج.

وبدأت أوفكوم Ofcom التحقيق في GB News بعد ثلاثة أيام من بث برنامج في 12 فبراير بعنوان منتدى الشعب: رئيس الوزراء.

وفي بيان، قالت Ofcom: "خلصنا إلى أن رئيس الوزراء آنذاك، ريشي سوناك، كان لديه منصة غير متنازع عليها في الغالب للترويج لسياسات وأداء حكومته في فترة سبقت الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، في انتهاك للقاعدتين 5.11 و5.12 من قانون البث.

وقالت: "نظرًا لخطورة وطبيعة هذا الانتهاك المتكرر، فرضت Ofcom عقوبة مالية قدرها 100 ألف جنيه إسترليني على قناة جي بي نيوز. كما وجهنا القناة لبث بيان بنتائجنا ضدها، في تاريخ وبصيغة نحددها نحن".

وكانت هيئة البث Ofcom تلقت ما مجموعه 547 شكوى عن أن حلقة البرنامج المذكورة خرقت قواعد البث في مايو.

وأضافت أن العرض الذي استمر لمدة ساعة "تم تقديمه في سياق الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة"، ولكن "لم تكن هناك مشكلة في الشكل التحريري لهذا البرنامج من حيث المبدأ".

وطعنت قناة GB News في قرار الانتهاك من خلال المراجعة القضائية وقالت إنها لن تنفذ قرار العقوبة الصادر من Ofcom حتى تنتهي هذه الإجراءات.

وخسرت القناة في السابق تحديًا أمام المحكمة العليا لمنع Ofcom مؤقتًا من فرض عقوبات عليها، حيث زعم محامو GB News أن ذلك من شأنه أن يسبب "ضررًا لا يمكن إصلاحه" لسمعتها.

بيان جي بي

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أنجيلوس فرانغوبولوس إن قرار Ofcom بفرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني على شركة الإعلام هو "هجوم مباشر على حرية التعبير والصحافة في المملكة المتحدة".

وقال في بيان: "نعتقد أن هذه العقوبات غير ضرورية وغير عادلة وغير قانونية".

وتابع البيان: "لقد اعتقدنا منذ البداية أن منتدى الشعب كان جزءًا مهمًا من برامج المصلحة العامة، وأن الخطوات المناسبة قد اتخذت لضمان الحياد الواجب والامتثال لقانون البث. وقد تم تصميمه للسماح لأفراد الجمهور بطرح أسئلتهم الخاصة مباشرة على السياسيين البارزين".

وأضاف أن القناة قررت "الخضوع للتنظيم ونحن نفهم التزاماتنا بموجب" قانون البث، ونعتقد أن Ofcom "ملزمة بموجب القانون بدعم حرية التعبير وتطبيق قواعدها بشكل عادل وقانوني".

لم تعد السيدة ماكفي والسيد ديفيز، اللذان كانا تزوجا، جزءًا من قناة GB News، وكان آخر برنامج استضافاه على القناة العام الماضي.