إيلاف من لندن: لمرة ثانية، يتورط رئيس الوزراء العمالي البريطاني السير كير ستارمر، بمخاطبة زعيم المعارضة ريشي سوناك بـ(رئيس الوزراء).

وجاءت السقطة اللغوية، خلال جلسة مجلس العموم، اليوم الأربعاء، الذي عاد للاتئام بعد إجازة الصيف، وهي الجلسة المعتادة لتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء (PMQ,s)

وكان ستارمر ارتكب نفس الخطأ في البرلمان قبل بدء العطلة الصيفي، بعد توايه رئاسة الوزراء بقليل من الانتخابات التي حثث فيها حزب العمال الأغلبية، هازما حزب المحافظين.

وخلال الجلسة، تعرض السير كير ستارمر للهجوم بسبب قراره بخفض مدفوعات الوقود الشتوي مع الموافقة على صفقات أجور القطاع العام عندما واجه ريشي سوناك في جلسات أسئلة رئيس الوزراء.

زلة لسان؟

ويبدو أن السير كير ستارمر قد نسي أنه في المنصب الأعلى مرة أخرى، حيث أطلق عن طريق الخطأ على ريشي سوناك لقب "رئيس الوزراء" مرتين متتاليتين.

وكان السير كير يرد على سؤال حول إسرائيل وغزة وتعليق ترخيص بيع لعض الأسلحة لإسرائيل، إذ قال: "إنه نفس الاختبار لجميع التراخيص، كما يعلم رئيس الوزراء".

وفيما لم تكن هناك ضجة على زلة لسان ستارمر في المرة الأولى، إلا إن القاعد ضجة اليوم الاربعاء بعد زلته الجديد، وقال: "لا أعتقد أن رئيس الوزراء يدعوني حقًا إلى وضع ذلك جانبًا". ولكن ستارمر صحح نفسه وبسرعة حين عاد ووصف سوناك بـ"زعيم المعارضة".