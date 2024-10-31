إيلاف من الرياض: اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لا تتناسب مع هجوم حركة "حماس" على بلدات جنوب إسرائيل في 7 اكتوبر 2023، واصفاً الحرب بأنها "رد مفرط" على الهجوم.

وشدد وزير الخارجية السعودي، خلال حوار مع الإعلامية الأميركية بيكي أندرسون، ضمن فعاليات، مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض، على ضرورة إقامة دولة فلسطينية "دون تأخير" مرتبطة بالقانون الدولي "لا بما تريده إسرائيل"، وأعرب كذلك عن قلق بلاده من مواقف تل أبيب الرافضة لقيام تلك الدولة فلسطينية، وأضاف "الفلسطينيون لن يغادروا أرضهم وعلى العالم التعايش مع هذه الحقيقة".

وبشأن مفاوضات حرب غزة، أكد الأمير فيصل بن فرحان، دعم السعودية لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة، لإنهاء الحرب، مضيفاً: "نبذل جهوداً كبيرة لمحاولة لوقف الحرب"، متهماً الجيش الإسرائيلي بمنع الغذاء والماء والدواء عن شمال قطاع غزة، فيما وصفه بأنه "شكل من أشكال الإبادة الجماعية التي تغذي دائرة العنف".

وعن العلاقات السعودية الإيرانية، قال الأمير فيصل بن فرحان، إنه "تشير في الاتجاه الصحيح، لكنها معقدة بسبب الأوضاع الإقليمية"، وأشار إلى أن "إيران أبلغتنا بأن استمرار دائرة التصعيد الإقليمية ليس في مصلحتها".



