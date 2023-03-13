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جنيف: يجتمع مسؤولون كبار من روسيا والأمم المتحدة في جنيف الإثنين لمناقشة تجديد الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية الذي ينتهي في 18 آذار/مارس.

وتجري المحادثات في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث يرأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين.

ووصل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى المكان، حيث رفض الإدلاء بأي تعليق للمراسلين. كذلك، من المتوقع أن تشارك الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان في المناقشات.

وأكد ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة بدء الاجتماع، بعد وقت قصير من وصول غريفيث.

اتفاق حيوي

الأسبوع الماضي، وصف وزير الخارجية سيرغي لافروف المفاوضات الهادفة إلى تمديد هذا الاتفاق بـ"المعقّدة". وسمح الاتفاق باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، رغم غزو البلاد.

كما أسفر هذا الاتفاق الحيوي لإمدادات الغذاء العالمية، عن تصدير أكثر من 24 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وفقاً للأمم المتحدة.

ودعت أوكرانيا الأسبوع الماضي إلى بذل جهود دولية لإبقاء ممرّات الشحن في البحر الأسود مفتوحة لنقل الحبوب، كما دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين خلال انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين في أوائل آذار/مارس إلى تجديد روسيا للاتفاق.

ومن جهتها، تؤكد روسيا أنّ الجزء من هذا الاتفاق الذي يسمح لها بتصدير الأسمدة من دون عقوبات غربية لم يتم احترامه بالكامل.