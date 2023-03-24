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باريس: قد تؤثر الحركة الاحتجاجية حول نظام التقاعد في فرنسا على زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث الأسبوع المقبل إلى باريس التي قال نقابيون إنها ستكون "محط اهتمامهم".

وحذر ماتيو أوبري من الاتحاد العمالي العام وإيفان فور من نقابة "القوة العاملة" لصحيفة "سود اويست" "نستمر في تعبئة صفوفنا (احتجاجاً على الإصلاح) وستكون هذه الزيارة محط اهتمامنا".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان الجمعة إن أربعة آلاف شرطي ودركي سينشرون بمناسبة هذه الزيارة التي تبدأ مساء الأحد.

وأكد في تصريح لمحطة "سي نيوز" التلفزيونية "سنكون جاهزين لاستقبال (ملك بريطانيا) في ظروف مثالية".

وتستمر زيارة الملكة تشارلز من الأحد إلى الأربعاء وهي أول زيارة دولة له منذ اعتلائه العرش.

وسيلقي كلمة أمام اعضاء البرلمان الفرنسي الاثنين على أن يحل ضيفاً على مأدبة عشاء رسمية تقام في قصر فرساي. ويزور كذلك بوردو في جنوب غرب فرنسا.

وقال باسكال ميسغيتي مندوب نقابة CFTC في هيئة وسائل النقل في بوردو "من شبه المؤكد أن الملك لن يتمكن من استقلال الترامواي" في بوردو كما ينوي.

وقال يان بروسا الناطق باسم PCF إن إيمانويل ماكرون "يرتاح بالتأكيد اكثر مع الملوك منه مع ممثلي الشعب المنتخبين الذين حرمهم الحق في التصويت على إصلاح نظام التقاعد" بعدما قررت الحكومة تمرير المشروع من دون تصويت بالاستناد إلى المدة الدستورية 49.3.