مسقط: بحث وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين التي عقدت في سلطنة عُمان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد أعمال العنف والقصف الإسرائيلي العشوائي للأحياء السكنية في قطاع غزة الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جرّاء ذلك.

وترأس الاجتماع وزير خارجية سلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية للمجلس بدر البوسعيدي، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

وكان الرئيس العُماني السلطان هيثم بن طارق قد التقى وزراء الخارجية وجرى استعراض لتطورات الأحداث الجارية في المنطقة، وتطورات الأحداث الجارية في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية وشدد بن طارق على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد واستخدام القوة والعنف وتوفير الحماية للمدنيين واحتياجاتهم الإنسانية بصورة عاجلة.