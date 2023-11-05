إيلاف من طنجة: ظفر فيلم "أبي لم يمت" لمخرجه عادل الفاضلي بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، الذي أسدل الستار مساء اليوم السبت، بفضاء "برج دار البارود" بطنجة، على فعاليات دورته الـ 23، التي نظمها المركز السينمائي المغربي (من 27 أكتوبر إلى 4 نوفمبر الجاري)، وذلك تحت رعاية الملك محمد السادس.



عادل الفاضلي مخرج فيلم " أبي لم يمت" لدى تسلمه الجائزة وبدا في الصورة محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل ( فيسبوك)

وتم خلال الحفل الختامي للمهرجان، الذي حضره وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد المهدي بنسعيد، وشخصيات أخرى في مجالات السياسة والثقافة والإعلام، إلى جانب ثلة من نجوم السينما والتلفزيون، وسط حضور جماهيري غفير، توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في المسابقات الأربع الرسمية، وهي مسابقة الفيلم الروائي الطويل، ومسابقة الفيلم القصير، ومسابقة الفيلم الوثائقي الطويل، إضافة إلى مسابقة "فيلم المدارس".

وفي مسابقة الفيلم الروائي الطويل، وإلى جانب الجائزة الكبرى، فاز فيلم "أبي لم يمت" للمخرج عادل الفاضلي بجوائز الإنتاج والإخراج والتصوير والصوت والموسيقى الأصلية، وفاز فيلم "المحكور ما كيبكيش" (المحتقر لا يبكي) للمخرج فيصل بوليفة بجائزة لجنة التحكيم وجائزة السيناريو، وفيلم "ملكات" للمخرجة ياسمين بنكيران بجائزة العمل الأول، وفيلم "المحكور ما كيبكيش" للمخرج فيصل بوليفة بجائزة أول دور نسائي، وفيلم "أزرق القفطان" للمخرجة مريم التوزاني بجائزة أول دور رجالي، وفيلم "ملكات" للمخرجة ياسمين بنكيران بجائزة ثاني دور نسائي، وفيلم "صيف في بجعد" للمخرج عمر مول الدويرة بجائزة ثاني دور رجالي، وفيلم "أزرق القفطان" للمخرج مريم التوزاني بجائزة التركيب.

ونوهت لجنة تحكيم هذه المسابقة، التي ترأستها المنتجة سعاد المريقي، بشكل خاص بفيلم "إيقاعات تامازغا" لمخرجه طارق الإدريسي.

الفيلم القصير والوثائقي الطويل

أما مسابقة الفيلم القصير، فقد نال جائزتها الكبرى فيلم "على قبر والدي" للمخرجة جواهين زنتار، وفاز بجائزة لجنة التحكيم فيلم "لا مفتاح" للمخرج وليد مسناوي،فيما آلت جائزة السيناريو لفيلم "الحيوانات المنوية" للمخرج كريم السويسي. كما شهدت هذه المسابقة تنويها خاصا من لجنة تحكيم المسابقة، التي ترأستها المنتجة والمخرجة غيثة القصار، لفيلم "الصحراء حبيبتي" لمخرجته لطيفة أحرار.

وفي مسابقة الفيلم الوثائقي الطويل، حاز فيلم "شظايا السماء" للمخرج عدنان بركة، على الجائزة الكبرى، ونال فيلم "مرايا منكسرة" للمخرج عثمان السعدوني جائزة لجنة التحكيم.

أما مسابقة "فيلم المدارس"، التي تم استحداثها في دورة هذه السنة، فقد فاز بالجائزة الكبرى فيلم "الفزاعة" للمخرج أنس الزماطي،بينما منحت لجنة تحكيم هذه المسابقة، التي ترأسها المخرج نور الدين لخماري، تنويها خاصا لفيلم "روح دامية" لمخرجته إسراء طبيش.

وبهذه المناسبة أيضا، قامت الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمنح ثلاث جوائز للأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية لدورة هذه السنة من المهرجان، حيث نال فيلم "بقايا" لأيمن بنسليمان جائزة الفيلم القصير، إضافة إلى تنويه خاص لفيلم "لا مفتاح" لوليد مسناوي.

وبخصوص جائزة الفيلم الوثائقي الطويل فقد نالها فيلم "شظايا" لعدنان بركة، مع تنويه خاص لفيلم "اللغم الأخير" لفاطمة أكلاز. أما جائزة الفيلم الروائي الطويل فكانت من نصيب "إيقاعات تامازغا" لطارق الإدريسي، مع تنويه خاص لفيلم "العبد" لعبد الإله الجوهري.

ثلاث جوائز

من جانبها، قامت جمعية نقاد السينما بالمغرب بتوزيع ثلاث جوائز، وهي جائزة الفيلم الروائي القصير، التي نالها فيلم "على قبر والدي" لجواهين زنتار، ونال جائزة الفيلم الوثائقي الطويل فيلم "اللغم الأخير" لفاطمة أكلاز، مع تنويه خاص لفيلم "شظايا السماء" لعدنان بركة. أما جائزة الفيلم الروائي الطويل فكانت من نصيب فيلم "المحكور ماكيبكيش" لفيصل منير.

وإضافة إلى عرض أفلام المسابقات الأربع، كان جمهور المهرجان، خلال دورة هذه السنة، على موعد مع عروض أفلام "بانوراما" الفيلم المغربي، التي عرفت عرض أفلام روائية ووثائقية طويلة وقصيرة، إلى جانب تنظيم موائد مستديرة حول مواضيع تهم السينما المغربية، وأنشطة موازية أخرى.