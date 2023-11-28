إيلاف من الرياض: اختيرت قناة "العربية" اليوم واحدة من أبرز ثلاث شركات إعلامية مبتكرة، خلال فعالية "أكثر الشركات المبتكرة لعام 2023" الذي نظمته فاست كومباني الشرق الأوسط.

وتمثل هذه الجائزة التي نالتها "العربية" إضافة قيمة للمشهد الإعلامي، وتعزز مكانة القناة بوصفها قناة رائدة في تقديم الأخبار بطرق مبتكرة ومتقدمة، في عالم يؤثر الإعلام بشكل كبير فيه على الاقتصاد والمجتمعات.

تأثير كبير

تصدرت "العربية" قائمة الشركات التي تحقق تأثيرًا كبيرًا من خلال رؤاها المبتكرة في مجال تبني التكنولوجيا المتقدمة في تقديم الأخبار، حيث اختيرت كواحدة من العلامات الرائدة التي تحقق أكبر تأثير من خلال مبادراتها في 23 فئة، بما في ذلك الخدمات الأكثر ابتكارًا والاستدامة والتكنولوجيا المطورة والشركات التجارية.

ومنذ انطلق بث قناة "العربية" في 3 مارس 2003، اعتمدت هذه القناة شعار "أن تعرف أكثر" كنهجٍ إخباري، وواقعية مهنية عكست التزامها بالصدقية، مع التشديد على عدم الانحياز إلا للمُشاهد والكلمة المسؤولة والحقيقة والخبر والرأي الحر. وقد استفادت من التكنولوجيا لتعزيز تقديم الأخبار من خلال دمج الواقع الافتراضي في العروض التقديمية على الشاشة وإطلاق تصاميم مبتكرة بتقنية الشاشة المقسمة على وسائل التواصل الاجتماعي. ويبلغ عدد متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي نحو 200 مليون متابع، فيما يسجّل المحتوى الذي ينتجه فريق التحرير ومراسلو القناة مشاهَدات تفوق المليار مشاهَدة شهرياً! وهي أرقام تضع "العربية" في صدارة القنوات الإخبارية عربياً وإقليمياً، وفي طليعة نظيراتها العالمية.

تعزيز تقني

على صعيد الذكاء الصناعي، قدمت قناة "العربية" مذيعتها "ميرا"، أول مذيعة أخبار بتقنية الذكاء الصناعي في الشرق الأوسط، ووسعت نطاقها من خلال الأجهزة الذكية مثل "أبل كار بلاي" و "أبل واتش " و"أمازون أليكسا" و "أندرويد أوتو" و "أندرويد واتش".

كما عززت "العربية" برامجها الصوتية والمقابلات الحصرية مع قادة الدول العربية والعالمية، ما يوفر تحديثات سريعة وموثوقة لما يقارب 20 مليون مستخدم للموقع و200 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي.

تضم مجموعة "العربية" الإخبارية اليوم بالإضافة إلى قناة "العربية" كل من قناة "الحدث" التي تقدم نشرات إخبارية على مدار الساعة، وعدد من المنصات الرقمية المنضوية تحت مظلّتها، وكذلك خدمة البودكاست الرائدة في المنطقة والتي يتابعها ويتفاعل معها الملايين حول العالم، وإذاعة "العربية FM". فعلى صعيد البودكاست، قدمت القناة لقاءات متميزة ومقابلات حصرية مع قادة عالميين وعرب، الأمر الذي يسهم في تقديم تحديثات سريعة وموثوقة لفئة لا حصر لها من المشاهدين، مما يعزز بناء مجتمع إعلامي عالمي مواكب لأحدث المستجدات.