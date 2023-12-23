فور-دو-فرانس (فرنسا): ضُبط مركب شراعي محمّلاً بـ1,2 طنّاً من الكوكايين قبالة ساحل مارتينيك، على ما أفادت الجمعة القوات المسلحة في جزر الأنتيل التي رفعت بذلك إلى 11 طناً مجموع ما صادرته من المخدرات هذه السنة.

ونُفّذت العملية في 18 كانون الاول/ديسمبر على بعد ألفي كيلومتر قبالة سواحل مارتينيك. وكانت المخدرات موزعة في 44 حزمة موضوعة في مقصورة القارب.

وبفضل معلومات من المديرية الوطنية للاستخبارات والتحقيقات الجمركية، تدخّلت القوات البحرية بالتعاون مع أجهزة دولية عدة أبرزها بريطانية وأميركية وإسبانية.

وهذه ثاني عملية ضبط كبيرة تقوم بها القوات البحرية في أقل من شهر قرب جزر الأنتيل. وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، ضُبطت 3,5 أطنان من الكوكايين في جنوب بربادوس.

وقالت القوات المسحلة، في بيان، "مع عملية الضبط الثامنة هذه، تكون القوات المسلحة في جزر الأنتيل قد ضبطت أكثر من 11 طناً من المخدرات من شبكات التوزيع خلال العام 2023".