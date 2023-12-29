اوتاوا: اعلنت تحمع يضم نقابات تمثل مئات الالاف من موظفي القطاع العام في مقاطعة كيبيك الكندية الخميس التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة ما قد يجنب الدعوة لإضراب عام.

وقالت "الجبهة المشتركة" التي تمثل 420,000 موظف رسمي في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية في بيان إن الجانبين وبعد أسابيع من الاضطرابات توصلا إلى "اتفاق مُقترح من حيث المبدأ" سيتم التصويت عليه في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك غداة إعلان نقابة المعلمين في كيبك التي تمثل 66,000 موظف في 800 مدرسة عن التوصل لاتفاق مبدئي مع الحكومة بشأن الرواتب وظروف العمل. والمعلمين مضربين عن العمل منذ أكثر من شهر.

لكن نقابة أخرى تتفاوض مع حكومة كيبيك نيابة عن 80,000 ممرض وغيرهم من موظفي قطاع الصحة، لا تزال تضغط للتوصل لاتفاق.

ولم تُنشر أي تفاصيل تتعلق بالاتفاق مع "الجبهة المشتركة".

وكان هذا الائتلاف قد نظم إضرابات واسعة في أنحاء كبييك في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر بعد تعثر المفاوضات، وهدد بإضراب عام مفتوح اعتبارا من كانون الثاني/يناير في حال عدم التوصل لاتفاق قبل نهاية العام.

وتطالب النقابات برفع الأجور وتحسين ظروف العمل.