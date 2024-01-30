إيلاف من الرباط: يحتضن مركز المعارض الدولية المرموق "بروكسل إكسبو" في العاصمة البلجيكية، ما بين 2 و 4 شباط (فبراير) المقبل، الدورة الثامنة من معرض العقار المغربي (سماب إكسبو)، وذلك تحت شعار "موعد النجاح".

ويأتي معرض "سماب إكسبو بروكسل" تجديدًا لتقليد يتمثل في إعادة الاتصال بالجمهور، بعد غياب اضطراري دام ست سنوات بفعل جائحة كوفيد – 19.

تنوع عقاري

وتركز دورة هذه السنة، التي تغطي مساحة تزيد عن ستة الاف متر مربع، على المعلومات الدقيقة المخصصة للمشترين المحتملين، وتوجيههم بخصوص الخطوات اللازمة لضمان أمن عمليات الشراء الخاصة بهم.



ويشارك في المعرض حوالى 30 عارضاً يمثلون أكثر من 45 مدينة مغربية.

وسيوفر معرض "سماب إكسبو بروكسل" تنوعاً عقارياً يعكس ثراء وتنوع السوق العقارية في المغرب، وذلك من خلال عرض المئات من المشاريع العقارية بالمغرب في جميع القطاعات، مما يوفر فرصة فريدة للاستثمار العقاري فيه. كما يوفر المعرض مشورة الخبراء، من خلال الاتصال المباشر مع المنعشين العقاريين والخبراء الماليين والقانونيين والموثقين والمتخصصين العقاريين المغاربة، لتعزيز قرارات الاستثمار المستنيرة.



وينتظر أن يستقطب معرض بروكسل جمهوراً واسعاً من بلجيكا والدول المجاورة مثل هولندا، وألمانيا، ولوكسمبورغ، و شمال فرنسا.

موائد مستديرة وندوات

وتنظم خلال الأيام الثلاثة من المعرض موائد مستديرة وندوات حول مواضيع مختلفة تتعلق بالعقارات بشراكة مع الاتحاد المغربي للمنعشين العقاريين (FNPI)، علاوة على موثقين وخبراء، وذلك بهدف إخبار المشترين المستقبليين بأفضل طرق تأمين المعاملات.

وستعقد بالمناسبة ندوات أخرى بمشاركة ممثلي مؤسسات مصرفية لتوفير كافة المعلومات اللازمة في ما يتعلق بالجانب التمويلي.

وستنظم في ثاني أيام المعرض ندوة مهمة، ستخصص لعرض برنامج المساعدة السكنية الجديد، الذي جرى إطلاقه أخيرا وفقا للتعليمات الملكية. فضلاً عن الإطلاق الفعال للمنصة الرقمية "دعم سكن"، التي ستسمح للمواطنين المغاربة المؤهلين والمشترين المستقبليين للسكن، بالاستفادة من المساعدة السكنية المباشرة، التي أطلقها الملك محمد السادس في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

المشاركون

وسيشارك في الندوة وكيل وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، ورئيس مجلس إدارة شركة العمران القابضة، ورئيس الاتحاد المغربي للمنعشين العقاريين (FNPI).

وبمناسبة مرور 60 سنة على الهجرة المغربية إلى بلجيكا، سيبرمج المعرض ندوتين لتخليد هذه الذكرى، بمشاركة شخصيات بلجيكية ومغربية ضمنهم أندريه فلاهوت وزير الدولة، وفيليب كلوز، عمدة مدينة بروكسل، وبول دهان مدير مركز الثقافة اليهودية - المغربية، والكاتب الصحافي فؤاد غندول، وحسن بوستة - الأستاذ المشارك في جامعة لييج.

أما الندوة الثانية، فتنظم حول ريادة الأعمال المتنوعة، تحت شعار: "الرهانات والفرص بالنسبة لبروكسل"، بمشاركة النائب أحمد لعوج،رئيس مجموعة الحزب الاشتراكي البلجيكي في الغرفة الاولى بالبرلمان،وأوليفييه ويلوكس مدير مؤسسة بروكسل للتجارة والصناعة.

يشار إلى أن المرحلة الثانية من "سماب إكسبو"،ستنظم ما بين 24 و26 مايو المقبل،بالعاصمة الفرنسية باريس،التي تستضيف الدورة التاسعة عشرة في قاعة معارض "باريس بورت دو فرساي".