واشنطن: طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، بتنفيذ أول قرار يصدره مجلس الأمن الدولي ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكتب غوتيريش على منصة إكس "ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمراً لا يغتفر".

"لن توقف القتال"

في الأثناء نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله إن بلاده "لن توقف القتال" تعقيبا على قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة خلال رمضان وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال كاتس "لن توقف إسرائيل إطلاق النار.. سندمر حماس ونستمر في القتال حتى إعادة آخر رهينة إلى الوطن".

وقف فوري للنار

يذكر أن مجلس الأمن اعتمد اليوم مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار على الفور في قطاع غزة خلال شهر رمضان، على أن يقود ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين.

وصوت مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، الذي قدمه الأعضاء المنتخبون بالمجلس ودعمته المجموعة العربية، بأغلبية 14 صوتا، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.