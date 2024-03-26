إيلاف من الرباط :علمت "إيلاف المغرب" أن وزارة الخارجية المغربية أعلنت، اليوم الثلاثاء ،عن نتائج الحركة الانتقالية السنوية الخاصة بموظفي الوزارة .

وشملت الحركة الانتقالية 405 منصبا، موزعا بين تعيينات بالخارج ، وإعادة التعيين ببعثات ومراكز أخرى ،وتمديد فترة العمل في البعثة ذاتها أو المركز ، وإلحاق بالإدارة المركزية للوزارة.

وتميز إعداد هذه الحركة الانتقالية بمواصلة ترسيخ الآليات التدبيرية المعتمدة في هذا المجال من خلال الاعتماد على "المنظومة المرجعية" لهياكل البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بهدف توزيع متوازن للكفاءات مع المناصب الشاغرة.

وتهدف الحركة الانتقالية أيضا إلى مواكبة دينامية التوسع الذي تعرفه شبكة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج من جهة، ومواصلة تنزيل مخطط عمل الوزارة المتعلق بعصرنة ورقمنة الخدمات القنصلية، من جهة أخرى.

وعلى نهج السنوات الماضية،حرصت وزارة الخارجية على الإعلان على نتائج هذه الحركة الانتقالية خلال شهر مارس من كل سنة ،حتى يتمكن المعنيون بالأمر من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل الالتحاق في أحسن الظروف بمقرات عملهم الجديدة في أول سبتمبر المقبل .