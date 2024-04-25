إيلاف من لندن: قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن الرحلة الأولى من خطة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا تم حجزها.

وصادق العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث على مشروع القانون الذي تم التوافق عليه يوم الثلاثاء بين الحكومة ومجلس اللوردات بعد جلسات عاصفة من الاختلاف.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إنه تم تحديد مجموعة أولية من الأشخاص الذين سيتم إرسالهم على متن رحلات جوية إلى رواندا، وتم حجز الرحلة الأولى.

وكرر المتحدث، تعهد رئيس الوزراء تعهد ريشي سوناك بأن الرحلات الأولى ستنطلق خلال "10 إلى 12 أسبوعًا"، قائلاً إن الحكومة تأمل في رؤية عدة رحلات جوية خلال فصل الصيف. ولم يعلق المتحدث أكثر على ترتيبات الرحلة.

ووافق البرلمان البريطاني هذا الأسبوع على المخطط، الذي يسعى إلى ترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة إلى رواندا، بعد سلسلة من النكسات والتأخير.

