إيلاف من لندن: حسمت الحكومة البريطانية ومجلس اللوردات في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، الخلاف حول مشروع قانون رواندا ليصبح قانونًا ورفع إلى الملك تشارلز للموافقة النهائية.

وقد راهن رئيس الوزراء ريشي سوناك على خطة ترحيل المهاجرين الى رواندا، التي يقول إنها ستكون بمثابة رادع للمهاجرين الذين يحاولون عبور القناة الإنكليزية في قوارب صغيرة.

ولعدة أسابيع، ظل أعضاء مجلس اللوردات يراجعون الخطة التي تسعى إلى ترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة إلى الدولة الأفريقية، ويحاولون إقناع الوزراء بإجراء تغييرات على التشريع المثير للجدل.

جولات بينغ بونغ

ولكن بعد جولات أخرى مما يسمى بـ "بينغ بونغ - لعبة تنس الطاولة" شهدت تداول مشروع القانون بين المجلسين العموم واللوردات طوال مساء الاثنين، وافق كل من أعضاء البرلمان وأقرانهم الآن على الخطة، وسيصبح قانونًا قريبًا - مع تعهد ريشي سوناك بأن الرحلات الجوية الأولى ستستغرق إيقاف "خلال 10 إلى 12 أسبوعًا".

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي إن مشروع القانون سيصبح قانونًا "في غضون أيام"، مضيفًا أن تمريره عبر مجلس اللوردات كان "لحظة تاريخية في خطتنا لوقف القوارب".

وكان تم اقتراح مخطط رواندا لأول مرة من قبل رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قبل عامين كوسيلة لردع الناس عن القيام برحلات خطيرة عبر القناة.

لكنها واجهت مجموعة كبيرة من الانتقادات من أحزاب المعارضة والجمعيات الخيرية وحتى بعض أعضاء الحكومة، ولم تقلع أي رحلات جوية - على الرغم من تعهد رئيس الوزراء السابق برؤيتهم يغادرون "في الربيع".

كما قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن الخطة غير قانونية في نوفمبر الماضي.

جماعات حقوق الإنسان

وبعد قبول مشروع القانون من قبل اللوردات، قالت منظمة "الحرية من التعذيب"، ومنظمة العفو الدولية و"ليبرتي"، إن المملكة المتحدة تكتسب على نحو متزايد سمعة "للتلاعب بسرعة وعدم احترام التزاماتها الدولية".

وقال متحدث باسم المنظمات: "نحن جميعا نستحق فرصة العيش حياة آمنة، وطلب الحماية عندما نكون في أمس الحاجة إليها. إن مشروع القانون المخزي هذا ينتهك الدستور والقانون الدولي بينما يعرض الناجين من التعذيب وغيرهم من اللاجئين لخطر ظروف غير آمنة في المستقبل في رواندا".

واضاف: "بغض النظر عن عدد المرات التي يقول فيها رئيس الوزراء ذلك، فإننا نعلم أن هذه ليست إرادة الشعب".

لكن السيد سوناك، الذي جعل من "إيقاف القوارب" جزءًا أساسيًا من قيادته - أدخل تغييرات على مشروع القانون هذا لجعل رواندا "دولة آمنة" في القانون البريطاني، وتفاوض على معاهدة جديدة مع الأمة، معتقدًا أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة وسعى إلى حل المسائل القانونية المطروحة.

تشريع طوارىء

وعلى الرغم من هذه المراجعات، ووصف سوناك هذا التشريع بأنه "تشريع الطوارئ"، فقد استمرت العملية البرلمانية لعدة أشهر، حيث أعاده أقرانه في مناسبات متعددة للضغط من أجل إجراء تغييرات.

لكن في مؤتمر صحفي صباح يوم الاثنين، قال رئيس الوزراء "لقد طفح الكيل"، ووعد بتمرير مشروع القانون في نهاية اليوم، "بلا شرط أو شرط".

وفي الجولة البرلمانية الأخيرة مساء الاثنين، حصل مجلس اللوردات على تنازل من الحكومة بشأن مطالبها بضمان عدم ترحيل طالبي اللجوء الذين عملوا مع القوات المسلحة البريطانية في الخارج إلى رواندا.

وفي محاولة في اللحظة الأخيرة لتمرير مشروع القانون، وعدوا بإعادة تقييم جميع القادمين من أفغانستان الذين تم رفض طلباتهم بموجب خطة إعادة التوطين الأفغانية والمساعدة (ARAP).

