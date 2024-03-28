إيلاف من الرباط:وقع المغرب وإيطاليا،الأربعاء،بمقر وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية في روما،على اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغرض استبدالها.

ويهدف هذا الاتفاق إلى إزالة العقبات التي يواجهها المغاربة المقيمون في إيطاليا عند استبدال رخص السياقة من الجيل الجديد لدى خدمات التسجيل الإيطالية.

ووقع على هذا الاتفاق كل من يوسف بلا،سفير المغرب لدى إيطاليا،وماتيو سالفيني نائب رئيسة مجلس الوزراء ووزير البنيات التحتية والنقل،بحضور نائب الوزير المكلف النقل البحري.

جانب من اللقاء الذي جرى فيه توقيع الاتفاقية

ويأتي توقيع هذا الاتفاق تتويجا لجولة طويلة من المفاوضات بين البلدين، كما يعكس التعبئة المستمرة لحكومة المملكة المغربية للدفاع عن مصالح المغاربة المقيمين بالخارج، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس.

وخلال حفل التوقيع على هذا الاتفاق،أعرب سالفيني عن إعجابه بأوجه التقدم التي حققها المغرب والازدهار الاقتصادي على مستوى البنيات التحتية الطرقية،والسككية ،والمينائية.

ودعا سالفيني إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الربط،مبرزا فرص الاستثمار التي توفرها المملكة.

مصافحة بين السفير بلا والوزير سالفيني

ومن جانبه، قال السفير بلا إن تجسيد هذا الاتفاق يعكس الالتزام الراسخ والموصول للحكومة المغربية،تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس،والعناية التي ما فتئ يحيط بها أعضاء الجالية المغربية.

وأضاف أن هذه الآلية الجديدة تأتي لتنضاف إلى الترسانة القانونية التي تؤطر علاقات التعاون والشراكة الممتازة القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.