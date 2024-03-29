إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة عن المزيد من الدعم للشعب في السودان، بما في ذلك تمويل اليونيسف للمساعدات الغذائية الطارئة ودعم الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتأتي زيادة التمويل في الوقت الذي يزور فيه وزير التنمية وأفريقيا البريطاني، أندرو ميتشل، الحدود التشادية السودانية، ويشهد الأزمة بشكل مباشر.

ودعت المملكة المتحدة مرة أخرى الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار ورفع القيود التي تمنع وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وسيشمل الدعم البريطاني الجديد، تمويل اليونيسف التي ستوفر مساعدات غذائية طارئة ومنقذة للحياة لدعم الناس خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها في السودان، بما في ذلك خدمات التغذية والمياه والنظافة الصحية لـ 500.000 طفل دون سن الخامسة. كما ستدعم الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتلتزم المملكة المتحدة بمبلغ إضافي قدره 4.95 مليون جنيه إسترليني لتزويد 100.000 امرأة وفتاة بمجموعة من خدمات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات الاستجابة.

وقد أعلن عن هذه التعزيزات وزير التنمية وأفريقيا البريطاني، أندرو ميتشل، خلال زيارة استغرقت يومين إلى تشاد حيث زار موقعاً للاجئين الذين اضطروا إلى عبور الحدود إلى تشاد بسبب أعمال العنف.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل المملكة المتحدة مع برنامج الأغذية العالمي لمساعدة أكثر من 285 ألف مستفيد لمدة 6 أشهر من خلال توفير 13405 طن من السلع الغذائية المتنوعة. وتشمل هذه الحبوب والبقول والزيوت والملح.

وهذا الدعم الجديد، جزء من حزمة بقيمة 89 مليون جنيه إسترليني ستقدمها المملكة المتحدة للسودان في الفترة من 2024 إلى 2025 - ارتفاعًا من حوالي 50 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الحالية.

وقد تسبب الصراع في السودان في فرار أكثر من 8 ملايين شخص من منازلهم، مع نزوح أكثر من 6 ملايين داخل السودان نفسه. وبعد ما يقرب من عام من الصراع، يحتاج 25 مليون شخص في السودان إلى المساعدة، والبلاد على حافة أزمة جوع كارثية. وحذرت الأمم المتحدة رسميا من خطر المجاعة هذا العام، حيث يواجه 18 مليون شخص حاليا الجوع في البلاد.

كلام الوزير ميتشل

وقال الوزير البريطاني لشؤون التنمية وأفريقيا أندرو ميتشل: الصراع في السودان يدمر حياة الناس. لقد نزح الملايين ويواجهون ظروف جوع كارثية. وهناك أدلة متزايدة على ارتكاب فظائع ضد المدنيين.

وأضاف: الحزمة المعلن عنها اليوم ستساعد في إنقاذ الأرواح. إننا لم ننسى الحرب في السودان، ولا ينبغي للعالم أن ينسى ذلك. والأولوية الملحة هي إنهاء العنف.

وأثناء وجوده في تشاد، التقى الوزير ميتشل بالرئيس الانتقالي محمد ديبي ورئيس الوزراء ماسرا للتأكيد على دعم المملكة المتحدة لإجراء انتخابات سلمية وشفافة وشاملة. وناقشا أيضًا كيف يمكن للمملكة المتحدة وتشاد العمل معًا لتحقيق السلام في السودان.

