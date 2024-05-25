ستريسا (إيطاليا): أعلن وزراء مالية مجموعة السبع في ختام اجتماعهم في ستريسا في إيطاليا السبت عزمهم على اتخاذ إجراءات لمواجهة فائض القدرة الانتاجية للصين المتهمة بإغراق الأسواق الغربية بمنتجات ذات كلفة متدنية بفضل الدعم الحكومي.

كما أعربوا في بيانهم الختامي الصادر بعد اجتماع استمر ثلاثة أيام عن "مخاوفهم" بشأن "استخدام الصين على نطاق واسع للسياسات والممارسات غير السوقية"، التي "تضر بعمالنا وصناعاتنا ومرونتنا الاقتصادية".

دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مجموعة السبع الخميس إلى تشكيل "جبهة واضحة وموحدة" في مواجهة "القدرة الصناعية الفائضة" لدى الصين التي قالت إنها تحدث "اختلالات في الاقتصاد الكلي"، ودعت الدول المتضررة إلى الرد.

وقال وزراء مالية مجموعة السبع إنهم يعتزمون "مواصلة رصد الآثار السلبية المحتملة للقدرة الفائضة" للصين ويخططون "لاتخاذ تدابير لتحقيق تكافؤ الفرص، وفقا لمبادئ منظمة التجارة العالمية".

السيارات الكهربائية

أعلنت واشنطن في منتصف أيار (مايو) زيادة ملحوظة في الرسوم الجمركية على ما يعادل 18 مليار دولار من المنتجات الصينية، ولا سيما السيارات الكهربائية وبطارياتها وعلى المعادن المهمة التي تصدرها الصين.

من جانبها اتهمت المفوضية الأوروبية، الصين بإلحاق ضرر بالسوق الأوروبية من خلال إغراقها بمنتجات منخفضة التكلفة.

وبعد السيارات والسكك الحديد والألواح الشمسية، فتحت بروكسل تحقيقا في نيسان (أبريل) حول وجود ممارسات غير عادلة تستهدف مصنعي توربينات الرياح المدعومة من بكين، وهو ما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية.

ولكن وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو اتهم المفوضية الأوروبية "باتخاذ إجراءات حمائية" تضر "بسياستها الخضراء" من خلال مثل هذه التحقيقات.