بعد 13 عاماً على اندلاع الثورة السورية، دخلت قوات المعارضة العاصمة دمشق، لتعلن بذلك نهاية نظام الرئيس بشار الأسد.

وفي الواقع أن هذه التطورات لا تمثل إلا الحلقة الأخيرة في ملحمة دمشق التي يرجع تاريخها إلى زمن بعيد. فما هي قصة العاصمة السورية؟

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قبل الميلاد

على الرغم من أن دمشق معروفة بأنها مدينة قديمة، إلا أنه لا يزال من غير الواضح متى تم استيطانها، وقد أظهرت الحفريات في عام 1950 أن مركزًا حضريًا كان موجودًا في الألفية الرابعة قبل الميلاد في تل الصالحية، جنوب شرق دمشق.

وتم اكتشاف فخاريات من الألفية الثالثة قبل الميلاد في المدينة القديمة، وتم العثور على ذكر "دماسكي" في لوح طيني في إيبلا (تل مرديخ حاليًا) يعود تاريخه إلى نفس الفترة.

وجاءت أول إشارة مكتوبة مؤكدة إلى المدينة في الألواح الهيروغليفية لتل العمارنة في مصر، حيث تم إدراجها ضمن الأراضي التي غزاها تحتمس الثالث في عام 1490 قبل الميلاد.

وفي الألفية الأولى قبل الميلاد، أصبحت دمشق عاصمة لإمارة آرامية يُعرف تاريخها بشكل أساسي من خلال المراجع التوراتية والسجلات الآشورية. ومن الآثار المادية المهمة التي تعود إلى تلك الفترة لوح حجري من البازلت يصور أبو الهول المجنح، عُثر عليه أثناء أعمال التنقيب في المسجد الكبير.

كما ترك الآراميون أيضًا إرثًا في نظام القنوات، وأسماء الأماكن في المدينة وحولها، فضلا عن اللغة الآرامية نفسها، التي كانت بمثابة لغة مشتركة لبلاد الشام الأوسع حتى ظهور الإسلام.

وفي القرون التالية قبل المسيح، سقطت دمشق مثل غيرها من عواصم المنطقة في أيدي الغزاة الأجانب وهم الآشوريين في القرن الثامن، والبابليين في القرن السابع، والفرس في القرن السادس، والإغريق في القرن الرابع، والرومان في القرن الأول.

ومع غزو الإسكندر الأكبر في عام 333 قبل الميلاد، أصبحت دمشق جزءًا من العالم الهلنستي، وتعايشت الأحياء الآرامية مع مستوطنة يونانية جديدة.

Getty Images أطلال معبد جوبيتر في دمشق

وكان ضم دمشق إلى الإمبراطورية الرومانية استمرارًا للتقاليد الهلنستية حيث كانت مدينة كبيرة تحت حكم هادريان (حكم من 117 إلى 138 ميلاديًا) وحكم سيفيروس ألكسندر (حكم من 222 إلى 235 ميلاديًا).

وتوجد آثار لقلعة رومانية في شمال غرب المدينة، وعلى بعد 200 متر إلى الشرق يقع المسجد الكبير في دمشق، الذي بناه الأمويون في نفس موقع كنيسة القديس يوحنا البيزنطية، ومعبد جوبيتر الروماني.

ولا تزال كنيسة حنانيا محفوظة، تخليدًا لذكرى اعتناق شاول الطرسوسي للمسيحية في دمشق، والذي أصبح القديس بولس الرسول، وتقع بالقرب من الطرف الشرقي لشارع مدحت باشا.

ومثل بقية سوريا، أصبحت المدينة مسيحية بحلول القرن الرابع، ومع تقسيم الإمبراطورية الرومانية في عام 395، أصبحت دمشق موقعًا عسكريًا مهمًا للإمبراطورية البيزنطية.

ومع ذلك، أدت الاختلافات العقائدية واللاهوتية والسياسية إلى تقسيم القسطنطينية كما دمرت الحروب الفارسية في القرن السادس، والتي تم خوضها أغلبها على الأراضي السورية، الحياة الاقتصادية للبلاد، ونتيجة لذلك، فتحت دمشق أبوابها للجيوش الإسلامية في عام 635.

عاصمة الخلافة

على الرغم من أن العرب المسلمين جلبوا معهم عقيدة ناشئة، بنصها المقدس، ووجهات نظر عالمية، وإطار قانوني لا يزال في طور النمو، إلا أنهم لم يفعلوا الكثير لتغيير تخطيط دمشق. وذلك بحسب دائرة المعارف البريطانية.

وفي عام 661، أسس معاوية بن أبي سفيان، أول خليفة أموي، بلاطه في العاصمة السورية.

ولمدة قرن تقريبًا بعد ذلك، عملت المدينة كعاصمة لإمبراطورية متوسعة تمتد من ما يُعرف الآن بإسبانيا إلى حدود الصين الحالية، وهي الأوسع نطاقًا من أي إمبراطورية تم تحقيقها في التاريخ الإسلامي.

ويُعد الأثر الرئيسي المتبقي من هذه الفترة هو المسجد الكبير في دمشق، الذي بناه الخليفة الأموي الوليد بين عامي 706 و715، وعلى الرغم من تعرضه للتلف والحرق والإصلاح عدة مرات، إلا أنه لا يزال أحد عجائب العمارة الإسلامية.

Getty Images المسجد الكبير في دمشق

تراجع أهميتها

وبعد سقوط الأمويين في عام 750، نقل الخليفة العباسي عاصمة الخلافة إلى بغداد.

وتراجعت دمشق إلى وضع مدينة إقليمية، خاضعة للعقوبات من قبل السلالة الجديدة بسبب ثوراتها العديدة ونهب المباني الأموية وتفكيك تحصينات المدينة.

ومع تغير طرق التجارة، فقدت دمشق أيضًا الكثير من بروزها الاقتصادي، ولم يتحسن الوضع مع انتقال السيادة من بغداد إلى القاهرة في أواخر القرن التاسع، أو عندما تناوب الأتراك على حكم دمشق سواء بشكل مستقل أو تحت السيادة الاسمية للفاطميين خلال معظم القرن الحادي عشر.

وفرضت الحروب الصليبية تهديداً خطيراً على المدينة في نهاية القرن الحادي عشر، ورغم أن دمشق تمكنت من الإفلات من الاحتلال المباشر، إلا أنها تحملت العديد من الهجمات والحصار.

وخلال هذه الفترة، أعيد بناء أسوار المدينة ببوابات معززة، وتم تأسيس قلعة في الزاوية الشمالية الغربية من المدينة.

وبحلول القرن الثاني عشر، تم تقسيم المدينة إلى مجتمعات منفصلة، حيث تم تجهيز كل حي بوسائل الراحة الخاصة به، بما في ذلك المسجد والحمام والفرن العام وإمدادات المياه المستقلة والأسواق الصغيرة، وظل المسجد الكبير والسوق المركزي من رموز وحدة المدينة.

عصر جديد

ذكرت دائرة المعارف البريطانية أن عصرا جديدا بدأ عندما استولى نور الدين بن زنكي، وهو أمير تركي، على المدينة في عام 1154 وجعلها مرة أخرى عاصمة لمملكة قوية وقاعدة لحملاته العسكرية ضد الصليبيين.

وانتعشت المدينة، وتعززت تحصيناتها، وأقيمت المباني الدينية والمدنية، وتم تقديم أشكال جديدة من العمارة، ونشأت أحياء جديدة للمهاجرين.

وعلى الرغم من بعض النكسات العسكرية والاقتصادية، استمرت المدينة في الازدهار في عهد صلاح الدين وخلفائه الأيوبيين، الذين حكموا هناك حتى عام 1260.

وتطورت دمشق إلى مركز ديني وتعليمي رئيسي، حيث تنافس الأمراء على بناء المدارس الدينية. وكانت الرعاية الأيوبية تتركز حول المسجد الكبير وفي الحي الكردي على سفوح جبل قاسيون، حيث انتقل العديد من الأكراد، نظرًا لقرابتهم العرقية مع الأيوبيين، للخدمة في الجيش.

وتعرضت دمشق وأجزاء كبيرة من سوريا للغزو المغولي المدمر عام 1260، وانهار الوضع الاقتصادي فيها، ولكن نجح المماليك، الذين تولوا الحكم في مصر، في هزيمة المغول في موقعة عين جالوت في سبتمبر/ أيلول من عام 1260.

وتعافى الاقتصاد بسرعة بعد انسحاب المغول، وكان مزدهرًا بحلول بداية القرن الرابع عشر، واستمرت المدينة في التوسع إذ نما حي جنوبي جديد على طول الطريق المؤدي إلى حوران (سلة القمح في دمشق)، وفلسطين، ومصر، حيث تم تداول معظم صادرات المدينة من المواد الغذائية والسلع الفاخرة.

وتم تسهيل السفر التجاري من خلال العديد من الخانات (النزل) المنتشرة في الشارع الرئيسي. وقد نشأ حي شمالي جديد، سوق ساروجا، كمنطقة سوق حول القلعة، وبسبب قربها من القلعة، أصبحت هذه المنطقة الحي السكني المفضل للمماليك في القرن الخامس عشر.

Getty Images هزم المماليك المغول وطردوهم من بلاد الشام

حروب وكوارث

لأكثر من 150 عامًا، كانت دمشق قاعدة للحروب بين المسلمين والصليبيين، وقد دُفن 4 من أشهر قادة المسلمين وهم نور الدين بن زنكي، وصلاح الدين، والعادل (شقيق صلاح الدين)، والسلطان المملوكي بيبرس في محيط المسجد الكبير.

وتتحد مقابرهم، التي تتميز بقباب كبيرة نسبيًا وبوابات مقوسة عالية مع المدارس الدينية حيث تعد المقابر من أبرز المباني في العصور الوسطى في المدينة، وقد تم ترميمها جميعًا خلال التسعينيات من القرن الماضي.

ولقد عانت دمشق من كارثتين كبيرتين متتاليتين في منتصف العصر المملوكي. كانت أولى هذه الكوارث، تفشي الطاعون بين عامي 1348 و1349، والذي قضى على ما يقرب من نصف سكان المدينة.

وكانت الكارثة الثانية نهب المدينة في عام 1401 على يد تيمورلنك، مصحوبًا بسياسته في ترحيل الحرفيين المهرة إلى عاصمته في سمرقند (في أوزبكستان الحالية).

وإلى جانب الإدارة التي وُصفت بالجشعة للمماليك في وقت لاحق، أدت هذه الكوارث إلى اقتصاد ضعيف انعكس سلبًا على شكل وبنية المدينة، وعلى الرغم من زيادة المساحة المبنية في القرن الخامس عشر، إلا أن التوسع كان يرجع في الغالب إلى الهجرة من المناطق الريفية الفقيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت المنطقة الحضرية الممتدة تخفي عددًا لا يحصى من قطع الأراضي المهجورة، والتي أطلق عليها اسم "الخربة" (غير مأهولة) في وثائق الوقف، حيث كانت الأنقاض بمثابة شهادة على الاقتصاد المفلس عشية الغزو العثماني من قبل السلطان سليم الأول في عام 1516.

الفترة العثمانية

في فترة الخلافة العثمانية، فقدت دمشق مكانتها السياسية، لكنها احتفظت بأهميتها التجارية.

وقد سهّل دمج الشرق الأوسط والبلقان في إمبراطورية واحدة التجارة الداخلية، لكن صعود التفوق الأوروبي في التجارة الدولية قلل من دور المدن السورية كمستودعات نهائية في التجارة البرية، وكان الحافز الرئيسي للأنشطة الاقتصادية في دمشق خلال الفترة العثمانية هو موسم الحج.

وكان السلاطين العثمانيون، الذين حصلوا على اللقب المرموق "حماة المدينتين المقدستين" (مكة والمدينة)، حريصين على تنظيم وتأمين الحج، وقد باتت دمشق، باعتبارها آخر مركز حضري على الطريق من الأناضول إلى مكة، كمحطة لقاء رسمية للحجاج القادمين من الشمال والشرق، ونتيجة لذلك، أصبح إيواء الحجاج خلال موسم الحج النشاط التجاري الرائد في المدينة.

وكان التطور الحضري المرتبط بالحج يتركز بشكل طبيعي على الطريق إلى مكة، وتطورت منطقة الميدان، وهي منطقة بأكملها تضم عدة أحياء وقرى، إلى الجنوب من المدينة، وأدى تشبع التجارة المربحة في وسط المدينة إلى زيادة بناء الخانات هناك.

القرن الـ 19

Getty Images سيطر محمد علي باشا، الحاكم شبه المستقل لمصر، على سوريا بين عامي 1832 و1840

وبلغت هذه الطفرة في البناء ذروتها مع تشييد خانين ضخمين جنوب المسجد الكبير من قبل اثنين من أفراد عائلة آل العظم، وهما سليمان باشا وأسعد باشا، اللذين هيمنا على المشهد السياسي في القرن الثامن عشر.

وبشر القرن التاسع عشر بعصر جديد حيث تم الشعور بالهيمنة العالمية الأوروبية على المستوى المحلي من خلال العمليات المزدوجة للتغريب والتحديث التي تم تنفيذها خلال فترة حكم محمد علي باشا، الحاكم شبه المستقل لمصر، الذي سيطر على سوريا بين عامي 1832 و1840.

وبعد عودة العثمانيين بمساعدة القوى الأوروبية، تكثف إخضاع الاقتصاد المحلي لأسواق أوروبا، لكن عملية التحديث المنهجي تباطأت، وقد أدى التعصب الديني العنيف في عام 1860 إلى التدخل الأوروبي المباشر في المنطقة، وخاصة في منطقة لبنان الحديثة.

وأصبح مدحت باشا، المصلح العثماني العظيم، حاكمًا في عام 1878. وأجرى تحسينات مدنية، فوسع الشوارع وحسن الصرف الصحي، وفي أوائل القرن العشرين، قام مهندسون ألمان ببناء خط سكة حديد دمشق-المدينة المنورة، الذي اختصر رحلة الحجاج إلى 5 أيام.

القرن الـ 20

Getty Images جلس فيصل بن الحسين على عرش سوريا في يناير 1920 قبل أن يطيح به الفرنسيون

وخلال الحرب العالمية الأولى، كانت دمشق المقر الرئيسي المشترك للقوات العثمانية والألمانية.

وقبل وأثناء الحرب العالمية الأولى، وجد صعود القومية العربية أرضًا خصبة في دمشق، التي أصبحت مركزًا للتحريض المناهض للعثمانيين حيث قام فيصل، نجل شريف مكة، بزيارات سرية إلى هناك لحشد الدعم للثورة العربية التي بدأها والده في عام 1916.

وفي خطوة مضادة، قام جمال باشا، القائد العام العثماني، بإعدام 21 قوميًا عربيًا في 6 مايو/ آيار من عام 1916، وهو اليوم الذي لا يزال يُحتفل به باعتباره يوم الشهداء.

ومع ذلك، هُزم العثمانيون بسبب الهجوم المزدوج للقوات البريطانية والعربية وأخلوا المدينة في سبتمبر/ أيلول من عام 1918، وتم إعلان قيام دولة سورية مستقلة في عام 1919، وعاصمتها دمشق، وأُعلن فيصل ملكًا في أوائل عام 1920.

لم يدم استقلال مملكة سوريا طويلاً، فخلال الحرب العالمية الأولى، عقدت القوى الأوروبية مفاوضات سرية لتقسيم مقاطعات الإمبراطورية العثمانية فيما بينها.

وتم وضع سوريا قسراً تحت الانتداب الفرنسي، وسقطت دمشق في أيدي جيش الجنرال هنري غورو في 25 يوليو/ تموز من عام 1920، بعد معركة ميسلون.

وقاومت دمشق الاحتلال الفرنسي، وعلى الرغم من القصف الفرنسي للمدينة في عام 1925، استمرت المقاومة حتى أوائل عام 1927.

وتم وضع خطة حضرية جديدة أدت إلى إنشاء طوق سكني حديث حول المدينة القديمة، مما أدى فعليًا إلى فصلها عن الغوطة، حيث كان يلجأ المتمردون بانتظام.

وفي هذه المدينة الحديثة، تنافست المعايير الاجتماعية والثقافية والمعمارية الأوروبية بشكل مباشر مع المعايير التقليدية، وأزاحتها بمرور الوقت.

وشهدت سنوات الانتداب الفرنسي لسوريا أنشطة سياسية مكثفة شملت الطيف الإيديولوجي بأكمله، بما في ذلك الليبرالية والشيوعية، وقبل كل شيء القومية العربية.

وناضل الدمشقيون، جنبًا إلى جنب مع مواطنيهم، من أجل استقلال بلادهم ومن أجل الهدف الأوسع المتمثل في دولة عربية واحدة حيث تأسس حزب البعث، المكرس لهذا الهدف، في دمشق أثناء الحرب العالمية الثانية.

واستمرت فترة الانتداب حتى أبريل/نيسان 1946، عندما غادرت القوات الفرنسية البلاد أخيراً، ومرة أخرى أصبحت دمشق عاصمة لسوريا المستقلة.

جمهورية هشة

Getty Images في عام 1970 قاد حافظ الأسد الذي كان وزيرا للدفاع انقلابا في سوريا

وكانت الجمهورية السورية الهشة غير مجهزة لتحمل الاضطرابات السياسية الكبرى التي عصفت بالمنطقة، وخاصة تقسيم فلسطين في عام 1948 وأولى الحروب العربية الإسرائيلية، التي أعقبت ذلك مباشرة تقريباً.

وقد أدت سلسلة من الانقلابات من عام 1949 إلى عام 1970 إلى وصول مجموعة متنوعة من القيادات إلى السلطة.

وخلال فترة الاتحاد القصير الأمد بين سوريا ومصر تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة (1958-1961)، فقدت دمشق لقب العاصمة لصالح القاهرة.

وفي عام 1963 وصل حزب البعث إلى السلطة من خلال انقلاب وشرع في تجربة الإصلاح الاشتراكي. وفي عام 1970 قاد حافظ الأسد، الذي كان وزيراً للدفاع آنذاك، انقلاباً داخلياً وثبت نفسه على رأس البلاد لمدة 30 عاماً، ليخلفه عند وفاته في عام 2000 ابنه بشار.

جاء بشار الأسد إلى الرئاسة باعتباره محدثًا ومصلحًا، لكن الآمال التي أثارتها رئاسته لم تتحقق إلى حد كبير.

ولكن ظلت دمشق تعمل كقطب جاذب للقوى السياسية والمصالح الاقتصادية والسوريين الريفيين الذين يسعون إلى حياة أفضل في العاصمة.

الملاذ الآمن

في مارس/آذار 2011، واجهت الحكومة السورية، بقيادة الرئيس بشار الأسد، تحدياً غير مسبوق لسلطتها عندما اندلعت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في جميع أنحاء البلاد.

واستخدمت الحكومة السورية العنف لقمع المظاهرات، واستخدمت على نطاق واسع قوات الشرطة والجيش والقوات شبه العسكرية. وبدأت ميليشيات المعارضة في التشكل في عام 2011، وبحلول عام 2012 اتسع الصراع إلى حرب أهلية كاملة الأركان.

وبحلول صيف عام 2011، بدأت الدول المجاورة لسوريا والقوى العالمية في الانقسام إلى معسكرين مؤيد ومعارض للأسد.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منتقدين بشكل متزايد للأسد مع استمرار حملته القمعية، ودعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما والعديد من رؤساء الدول الأوروبية الأسد إلى التنحي في أغسطس/ آب 2011.

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وتشكلت كتلة مناهضة للأسد تتألف من قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية في النصف الأخير من عام 2011. وسرعان ما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية عقوبات تستهدف كبار أعضاء نظام الأسد.

وفي الوقت نفسه، واصلت إيران وروسيا، حليفتا سوريا منذ فترة طويلة، دعمهما. وجاء مؤشر مبكر على الانقسامات والتنافسات الدولية التي من شأنها أن تطيل أمد الصراع في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2011 عندما استخدمت روسيا والصين حق النقض لمنع صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن ينهي حكم الأسد.

ومع انتشار رقعة الحرب الأهلية بدت دمشق ولأكثر من عقد من الزمن وكأنها الملاذ الآمن للاستقرار بعيدًا عن الصراع، وإن كان ذلك في ظل حكم الأسد الذي أُطيح به في الثامن من ديسمبر كانون الأول 2024.