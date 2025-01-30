إيلاف من واشنطن: اختار الملايين من مستخدمي موقع إنستغرام إلغاء متابعة @Potus "حساب رئيس الولايات المتحدة" الرسمي على إنستغرام بعد تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه مرة أخرى في الأسبوع الماضي.

اعتبارًا من يوم الأربعاء، بلغ عدد متابعي حساب @Potus حوالي 15.8مليونًا. وخلال فترة وجود الرئيس السابق جو بايدن في البيت الأبيض، كان عدد متابعي الحساب 18.6 مليونًا.

تتبع شركة ميتا Meta ، الشركة الأم لإنستغرام وفيسبوك ، سياسة عدم تغيير عدد متابعي الحسابات التي يديرها البيت الأبيض خلال مثل هذه التحولات. ويشير الانخفاض إلى أن العديد من المستخدمين اختاروا إلغاء متابعة الحساب.

ووفقاً لـ"نيوزويك" فإن الانقسامات السياسية لا تنعكس في وسائل الإعلام التقليدية والعالم المادي فحسب، بل في ديناميكيات وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، كما يشير الانخفاض الملحوظ في عدد المتابعين لحساب @Potus على إنستغرام بعد تنصيب الرئيس ترامب.

وقد لعبت المنصات الرقمية دورًا مهمًا في الحملات الرئاسية على مدار العقد الماضي، من الرئيس السابق أوباما الذي مهد الطريق باعتباره "أول رئيس في عصر وسائل التواصل الاجتماعي"، إلى المنشور الشهير للرئيس ترامب على X وTruthSocial، إلى انتشار ميم المرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة كامالا هاريس .

بعد انتقال حساب @Potus على إنستغرام من الرئيس السابق بايدن إلى الرئيس ترامب، يبدو أن انخفاضًا ملحوظًا في عدد المتابعين قد حدث - بنحو 2.8 مليون، اعتبارًا من يوم الخميس.

شائعات.. وشركة ميتا ترد

انتشرت شائعات تفيد بأن ميتا Meta أجبرت المستخدمين على متابعة حسابات ترامب وجاي دي فانس . وأوضح آندي ستون، المتحدث باسم ميتا Meta، في منشور على Threads الأسبوع الماضي، "لم يُجبر الناس على متابعة أي من حسابات فيسبوك وانستغرام الرسمية للرئيس أو نائب الرئيس أو السيدة الأولى تلقائيًا. تُدار هذه الحسابات بواسطة البيت الأبيض، لذا مع الإدارة الجديدة، يتغير المحتوى على هذه الصفحات".

وأشار ستون أيضًا إلى أن هذه العملية تتفق مع الممارسات خلال فترة انتقال الرئاسة الأخيرة، وأن طلبات "المتابعة" و"إلغاء المتابعة" قد تستغرق بعض الوقت للمعالجة أثناء تسليم الحساب.

وسوف يستمر المستخدمون الذين تابعوا حسابات الإدارة السابقة، بما في ذلك @WhiteHouse، في متابعة الحسابات الحالية والمحفوظة بعد انتقال السلطة، وفقًا لتقرير CNBC .

وقال أندرو كونيشوسكي، مؤسس ومدير تنفيذي في شركة بلتواي أدفايزرز والسكرتير الصحفي السابق لزعيم مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، لمجلة نيوزويك: "إن نقل حسابات البيت الأبيض الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي هو امتداد رقمي للانتقال السلمي للسلطة. وكما يتخلى الرؤساء المنتهية ولايتهم عن غرفة الإحاطة الإعلامية، فإنهم يسلمون مفاتيح قنوات ومنصات الاتصال عبر الإنترنت هذه أيضًا " .

وبحسب كونيشوسكي، تم تنفيذ هذه العملية في البداية أثناء انتقال السلطة من الرئيس السابق أوباما إلى الرئيس ترامب، وهي "تضمن الاستمرارية في كيفية تواصل السلطة التنفيذية مع الشعب".

لا يوجد شيء غير أخلاقي

وقال أندرو كونيشوسكي، مؤسس : "لا يوجد شيء غير أخلاقي في نقل الحسابات من إدارة إلى أخرى، خاصة وأن ميتا طبقت العملية بشكل ثابت لمدة عقد من الزمان تقريبًا. إن الارتباك حول التحويلات الأخيرة يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية، وليس خللًا أساسيًا في العملية.

"يمكن لشركة ميتا أن تقدم خدمة أفضل للجمهور من خلال شرح عمليات نقل الحسابات بشكل استباقي أو إخطار المستخدمين بالتغييرات. وهذا من شأنه أيضًا أن يساعد ميتا في الحفاظ على الثقة مع مستخدميها.

لقد أدت التغييرات الأخيرة التي أجرتها ميتا على سياسات تعديل المحتوى إلى تآكل الثقة مع العديد من المستخدمين. وفي غياب الشفافية، قد يفسر المستخدمون غير الواثقين عمليات نقل الحسابات الروتينية هذه على أنها محاباة سياسية. ومن شأن التواصل الواضح أن يساعد في منع المفاهيم الخاطئة."

تسييس تويتر والشكوك في السوشيال مصدراً للمعلومة

قال جاستن جيست، أستاذ ومدير برنامج السياسة العامة في كلية شار للسياسة والحكومة بجامعة جورج ماسون، لمجلة نيوزويك : "بدءًا من حملات التضليل الأجنبية في عام 2016، ومؤخرًا مع تسييس تويتر ما بعد إيلون ماسك ، أعتقد أن المستهلكين يدركون الآن أن وسائل التواصل الاجتماعي هي مصدر معيب للغاية للمعلومات.

يعرف المستخدمون العاديون هذا بشكل حدسي. يتم تغذيتهم بالكثير من المحتوى المثير للغضب مع القليل من المساءلة. إنهم أكثر وعياً بالفقاعات التي بنتها الخوارزميات والتي يعيشون فيها.

والآن بعد أن أغلقت أكبر المصادر وحدات التحقق من الحقائق الخاصة بها، فقد أصبح الأمر رسميًا للجميع دون حتى بصمة الصدق ".

ومن المرجح أن يؤدي التدقيق العام المستمر والنقاش حول ديناميكيات المتابعين لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرئاسية إلى المزيد من المناقشات حول الشفافية واستقلالية المستخدم على منصات التواصل الاجتماعي.