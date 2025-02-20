إيلاف من طهران: بينما تستمر طهران بالشكوى من المعارضين الكرد المسلحين في إقليم كردستان العراق، والذين تتهمهم بزعزعة أمنها، تحرّك الملف.

تهديد بضربات جوية

فقد أفادت مصادر، الأربعاء مساء، بأن طهران هددت أربيل وبغداد بتنفيذ ضربات ضد المعارضة الإيرانية بكردستان.

وأضافت أنها أبلغت العراق بأن تنفيذ التهديد مرهون بعدم تنفيذ بنود الاتفاق الأمني.

كما تابعت أن طهران توعدت العراق بتنفيذ ضربات جوية ضد المعارضة الإيرانية المتواجدة في إقليم كردستان، وفي مواجهة هذا تمارس بغداد ضغوطا سياسية على طهران لمنعها من تنفيذ تهديداتها.

وقالت إن إيران أبلغت جهات أمنية وسياسية في العراق بأنها تستعد لتوجيه ضربة عسكرية ضد المعارضة الإيرانية المتواجدة في إقليم كردستان، في حال لم تلتزم بغداد وأربيل ببنود الاتفاق الأمني المبرم بين الطرفين.

وبحسب المصادر، فإن الجانب الإيراني أبلغ الحكومة العراقية رصده تنفيذ المعارضة خلال الأيام الماضية استعراضا عسكريا في إحدى مدن كردستان، الأمر الذي دفعها للتحضير لتنفيذ الضربة الجديدة.

وكشفت عن أن الحكومة العراقية شرعت حاليا ومن خلال جهات أمنية وسياسية بممارسة الضغط على إيران لثنيها عن تنفيذ الضربة المزمع تنفيذها ضد المعارضة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى جانب ضغوط أخرى تمارسها على إقليم كردستان لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني المبرم بين بغداد وطهران.

تنفيذ بنود الاتفاق الأمني

يشار إلى أن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، كان بحث في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع وكيل وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي والوفد المرافق له التطورات الأمنية والتحديات على المستوى الإقليمي.

وكذلك بحثوا تنفيذ بنود الاتفاق الأمني المشترك الموقع بين البلدين.

أما الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران، فينص على إبعاد نزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، ونقل مقارها إلى مناطق بعيدة عن الحدود المشتركة بين العراق وإيران.

إلى ذلك، تشتكي طهران من أن المعارضين الكرد المسلحين في إقليم كردستان العراق يشكلون تهديداً لأمنها.



