إيلاف من القاهرة: أثار حديث وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن مصر والمصريين، احتفاءً واسعاً بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

واختتم الوزير كلمته في افتتاح «مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025»، الاثنين، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موجهاً تحية للشعب المصري، ووصفه بـ«حبيب الجميع». قبل أن يردد الوزير كلمات أغنية أحمد سعد الأخيرة، قائلاً «ألف تحية للناس الحقيقية، والناس العشرية، وأصحاب أحلى نفسية.. من في العالم إلا في مصر؟»، مضيفاً: «مصر ليس فقط فيها حاجة حلوة، دي كلها حاجة حلوة».

"#مصر مش بس فيها حاجة حلوة.. دي كلها حاجة حلوة".. وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث بعفوية عن الشعب المصري بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك أثناء مؤتمر "إيجبس 2025"#العربية pic.twitter.com/1XCKp1EXub — العربية (@AlArabiya) February 17, 2025

وهي الكلمات التي وجدت تفاعلا كبيراً من الحضور بالمؤتمر، الذين وقفوا تحية للأمير وكلماته، بينما وصفها الرئيس السيسي بـ«الكلام الجميل»، متابعاً: «أشكر الأمير على هذه الكلمة الطيبة».

التفاعل ينتقل إلى عالم السوشيال ميديا

وانتقل التفاعل سريعاً من قاعة المؤتمر إلى «السوشيال ميديا»، ليتصدر «التريند» في مصر، عبر عدة «هاشتاغات» أبرزها: «#عبدالعزيز_بن_سلمان»، «#وزير_الطاقة_السعودي»، «#فيها_حاجة_حلوة»، «#مصر_والسعودية_في_رباط»، «#مصر_والسعودية_جناحي_الأمة».

صدارة في مؤشرات غوغل

وتصدرت أغنية «ألف تحية للناس الحقيقية» للمطرب المصري أحمد سعد، قوائم الأكثر رواجاً في مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات غوغل. وأعاد المطرب أحمد سعد نشر الكلمة، معلقاً عليها «ألف تحية للناس السعودية». وفقاً لما نقله تقرير "الشرق الأوسط".

وحرص برلمانيون وإعلاميون مصريون على الإشادة عبر حساباتهم بمنصة «إكس» بكلمة الأمير عبد العزيز بن سلمان، والتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين.

وعدّ البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، كلمات الأمير تعبيراً عن المشاعر الحقيقية للأشقاء السعوديين تجاه وطنهم الثاني مصر، لافتاً إلى أن الملك عبد العزيز آل سعود أوصى أبناءه بمصر، والوصية تنتقل من الأبناء إلى الأحفاد.

وقال الإعلامي شريف عامر، إن «الحاجة الحلوة في كلمة الأمير عبد العزيز بن سلمان أنها تعدت المفردات السياسية المعتادة».

مصير واحد

وفي كلمته قال وزير الطاقة السعودي أيضاً إن «العلاقات بين المملكة ومصر تستمد رسوخها من عمقها التاريخي ومن الأخوة والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين وشعبهما»، مضيفاً: «متانة واستدامة هذه العلاقة التاريخية تكمنان في الإيمان العميق من الشعبين والقيادتين بأن مصيرنا واحد واستقرارنا مشترك».

وتوقف إعلاميون مصريون أمام كلمات الأمير في برامجهم، وأكد الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه «الحكاية»، أن كلمات الأمير التي خرجت بتلقائية وببساطة غير طبيعية تعكس مقدار حبه لمصر، وأنه يمثل كل السعوديين في حب مصر.

مزعجة لأهل الشر

بينما عد الإعلامي المصري والمدون، لؤي الخطيب، كلمات وزير الطاقة ورد الرئيس عليها «مزعجة جداً لأهل الشر»، مبيناً أن التحالف القوي بين مصر والسعودية، محل استهداف عنيف، لأنه من أهم أسباب ضرب مخططات كبيرة وخطيرة في المنطقة بأكملها.

وعدّ قطاع كبير من رواد «السوشيال ميديا» أن الكلمات تعكس صدق العلاقة الحقيقية والتاريخية بين الشقيقتين مصر والسعودية.

وثمن آخرون العفوية التي خرجت بها كلمات الأمير عبد العزيز بن سلمان، لافتين إلى أنها نابعة من القلب.

كلمات صادقة غزت القلوب

كلمات وزير الطاقة امتد صداها أيضاً إلى كثير من المدونين السعوديين، الذين أكدوا أن حب مصر في قلوب أهل المملكة ترجمه وزير الطاقة، معتبرين أن البلدين هما جناحا الأمة العربية.

وكان وزير الطاقة أكد أيضاً، خلال كلمته، أن المملكة ستظل دائماً شريكاً داعماً لمصر في جهودها التنموية الشامل، وأن المشاريع الاستثمارية لا تعد شيئاً أمام قوة العلاقة بينهما.