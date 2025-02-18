إيلاف من بيروت: أفادت الرئاسة السورية، الثلاثاء، بأن الرئيس أحمد الشرع تسلم برقية تهنئة من رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري.

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن سعد الحريري عبر خلال برقيته عن "الصدى الإيجابي في لبنان" لتولي الشرع رئاسة الجمهورية السورية.

كما أبدى الحريري "تفاؤله في تحقيق الرئيس الشرع أهداف الشعب السوري التي ناضل لأجلها سنوات"، معتبرا أن تولي الشرع الرئاسة "دليل بارز على تحرر سوريا من طغيان غاشم عاث فسادا وإجراما في سوريا"، وفق بيان الرئاسة السورية.

كما أعرب الحريري عن تطلعه لإقامة علاقات ودية بين لبنان وسوريا تلبي مصالح الشعبين وتمحو آثار حقبة آثمة اندثرت إلى غير عودة، حسب ذات المصدر.

جدير بالذكر أن سعد الحريري كان قد أعلن عودة "تيار المستقبل" إلى العمل السياسي وخوض كافة الاستحقاقات القادمة، في كلمة له من ساحة الشهداء في الذكرى الـ20 لاغتيال والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.

وأضاف الحريري: "منذ 20 عاما طردتم نظام بشار الأسد المجرم من لبنان واليوم قام الشعب السوري البطل وطرد المجرم من سوريا"، مؤكدا أن "هذه مناسبة لنعلن دعمنا لإرادة السوريين ولاستقرار سوريا وإعادة اعمارها وإرادتنا لأفضل العلاقات الندية من دولة لدولة باحترام كامل للسيادة والاستقلال، كما أعلنت مرارا وتكرارا القيادة السورية الجديدة".