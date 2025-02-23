إيلاف من القدس: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مساء السبت، أن إسرائيل ستؤجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين إلى حين تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين.

وأرجع مكتب نتانياهو سبب تأجيل اللقاء إلى خروقات حماس المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار وأسرى الحرب، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين عند إطلاق سراح الدفعة التالية من الرهائن.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: "نظرا لانتهاكات حماس المتكررة - بما في ذلك إقامة مراسم مهينة لكرامة رهائننا والاستخدام الساخر للرهائن لأغراض دعائية - فقد تقرر تأجيل إطلاق سراح الإرهابيين المخطط له أمس حتى يتم ضمان إطلاق سراح الرهائن الآخرين، دون المراسم المهينة".

واتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قرار الإفراج خلال اجتماع تشاوري مساء السبت .

وتأتي أنباء الإفراج المتوقع بعد تأخير في صفقة تبادل الأسرى بسبب فشل حماس في إعادة جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس يوم الجمعة.