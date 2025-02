إيلاف من باريس: أفادت وسائل إعلام فرنسية مساء السبت، بأن رجلا يبلغ من العمر 37 عاما مدرج على قائمة الإرهاب، طعن شخصا خلال مظاهرة في مولهاوس حتى الموت وأصاب شرطيين اثنين بجروح خطيرة.

وقال المدعي العام في مولهاوس نيكولا هيتس الذي توجه إلى مكان الحادث، إن المشتبه به مسجل في ملف معالجة التقارير للوقاية من التطرف الإرهابي.

وذكر نيكولا هيتس أن عنصرين من الشرطة البلدية أصيبا في عملية الطعن أحدهما في الشريان السباتي والآخر "في الصدر.

وأشار إلى أن ثلاثة ضباط آخرين من الشرطة البلدية أصيبوا بجروح طفيفة.

ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية برونو ريتيلو إلى موقع الحادث مساء اليوم.

#BREAKING One person killed, 2 policemen wounded in a stabbing attack in Mulhouse, France. The attacker was on terror list pic.twitter.com/FBbdCT06kP