إيلاف من دبي: نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السيدة السورية هالة الميداني، والتي أمضت 45 عاماً في دبي، حيث ألفها أهل دبي تجلس دائماً في منطقتها المعتادة عند أسواق دبي القديمة.

وأثنى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على السيدة هالة الميداني التي أحبها الناس بسبب إيجابيتها الكبيرة وحبها للحياة وحبها للناس، وإطعامها للطيور والقطط وتسامحها مع جميع الكائنات.

وقال حاكم دبي في حسابه على منصة " إكس" : "هالة الميداني .. من سوريا الحبيبة .. 45 عاماً في دبي .. ألفها أهل دبي تجلس دائماً في منطقتها المعتادة عند أسواق دبي القديمة".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: " أحبها الناس بسبب إيجابيتها الكبيرة .. وحبها للحياة .. وحبها للناس .. و إطعامها للطيور والقطط وتسامحها مع جميع الكائنات .. أحبت الجميع.. فأحبها الجميع .. رحمها الله .. وأسكنها أعلى جنانه .. وأنزل على روحها الطيبة السكينة والرحمة والسلام ".