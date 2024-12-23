إيلاف من أبوظبي: تعتبر روايات العطلات الرومانسية من أكثر الأمور جذبا وتشويقا بالنسبة للكثيرين حول العالم، ولكن ليس بالنسبة لماركوس فاكانا البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يواجه حكمًا بالسجن لمدة عام بسبب رحلته الصيفية إلى دبي.

كان فاكانا القادم من العاصمة البريطانية، لندن، يقضي إجازة مع عائلته في دبي في سبتمبر عندما التقى بمراهقة بريطانية زميلة في الفندق الذي يقيم فيه، وبدأت بينهما علاقة رومانسية تحولت لعلاقة جنسية.

خطط الزوج مواصلة اتصالهما الناشئ في لندن، ولكن عندما عادت الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا إلى المملكة المتحدة، اكتشفت والدتها العلاقة وأبلغت شرطة دبي عن فاكانا.

وسن الرضا للعلاقات بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة هو 18 عاماً، مما يجعل الفتاة قاصراً وقت علاقتها بفكانا.

وقال فاكانا لشبكة CNN في بيان مكتوب شاركه فريقه الاستشاري القانوني: "كانت حادثة مؤلمة للغاية، لقد تم نقلي من الفندق دون إخباري بالسبب، لم يُسمح لي بالاتصال بأي شخص، بما في ذلك والدي.. كان كل شيء باللغة العربية ولم أكن أعرف متى سأخرج.. ولم يُسمح لي بالاتصال بمحامي أو السفارة أو والديّ".

وتابع: "لم أكن أنوي خرق القانون، ولم أكن أعلم حتى أن أمامها شهر واحد قبل أن تبلغ 18 عامًا"، مضيفًا أنه لم يعتبر السن مشكلة لأنهما في نفس العام الدراسي.

ويقول المراهق إنه آسف ونادم لخرق القانون، ويناشد نائب رئيس الإمارات ورئيس وزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلغاء حكم السجن لمدة عام الذي صدر ضده الأسبوع الماضي، "للسماح لي" بالعودة إلى المنزل لقضاء عيد الميلاد مع عائلتي.

وقال الشريك الإداري في شركة العدل للمحاماة ومقرها دبي، أذان صلاح الدين، إن التطبيق الصارم لهذه القوانين ضروري للحفاظ على السلامة والأمن العامين، موضحا أن "القوانين تهدف إلى حماية المواطنين، أو الأشخاص القادمين من خارج البلاد"، مشيرا إلى انخفاض معدل الجريمة في البلاد: ففي دبي، سجلت أرقام الشرطة الرسمية 24.6 جريمة فقط لكل 100 ألف شخص في عام 2023، وهذا أقل بكثير من المعدل في المملكة المتحدة، الذي تم قياسه على نسبة مختلفة تماما، والبالغ 84 لكل 1000 شخص.

ويتابع صلاح الدين: "كل دولة تزورها يجب أن تطبق قوانينها"، لافتا إلى أن الجهل ليس عذراً، وتقع على عاتق كل مسافر مسؤولية معرفة القانون، وفي حالة فاكانا، "من الواضح أن الفتاة كانت تحت سن الرشد وأن والداها وجها الاتهامات إليه".

وردد وزير خارجية المملكة المتحدة، ديفيد لامي، هذه الآراء قائلا: "هذا هو الحال أينما كنت في العالم - ولهذا السبب توضح وزارة الخارجية على موقعها على الإنترنت ما هي القواعد - أن تتبع القواعد والقانون وفقًا لذلك البلد".

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر إنه "يدرك أن الوضع محزن للغاية بالنسبة لماركوس وعائلته"، وأن وزارة الخارجية "على اتصال منتظم مع عائلته وفريقه القانوني في هذا الوقت العصيب".



