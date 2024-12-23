إيلاف من لندن: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، في دمشق، محادثات مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، وعدداً من المسؤولين السوريين.
وقال الصفدي خلال تصريحات صحفية في دمشق، عقب عقد المباحثات مع الشرع، "أنا هنا للقول إننا مستعدون لمساعدة السوريين".
وأكد أن إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة كلها، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الأردن لتقديم كل الدعم لسوريا، وسيساعد السوريين في عملية إعادة الإعمار.
وأعرب عن أمله أن تكون هناك حكومة تمثل جميع الأطياف في سوريا، مشددا أن الأردن سيقف دوما بجانب الشعب السوري. وأشار الصفدي إلى أنه بحثت مع الشرع ما يمكن أن يقدمه الأردن للشعب السوري، إضافة إلى أنه ناقش الجانب الأمني.
كما أكد حرص الأردن تقديم كل سبل الدعم للاجئين السوريين، وعودتهم إلى بلدهم يجب أن تكون طوعية.
وأضاف: "ندعم العملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد"، لافتا الى أن الدول العربية متفقة على دعم سوريا في هذه المرحلة دون أي تدخل خارجي.
وقال: "نحن متوافقون على دعم الشعب السوري في إعادة بناء دولته".
ونوه الصفدي إلى أن التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي من بين الملفات التي طرحت في المباحثات.
وأردف بأن الإدارة الجديدة في سوريا يجب أن تأخذ فرصتها لوضع خططهم، وأولويتهم واضحة بإعادة بناء وطنهم والأمن والاستقرار.
التوغل الاسرائيلي
وأدان الصفدي التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يهبوا لمساعدة سوريا في منع إسرائيل من التعرض لسيادة أراضيها، "وإلا سيؤدي ذلك إلى صراع لا ترغب به المنطقة".
ووصف الصفدي حواره مع الشرع بـ "الصريح والإيجابي"، وأن رسالة الشرع بشأن أهمية التعاون كانت "إيجابية جدا".
وتابع: "تحدث الشرع عن المؤتمر الوطني من أجل إيجاد الآليات التي تأخذهم باتجاه صياغة دستور جديد ونظام سياسي جديد يحفظ حقوق الشعب السوري برمته".
وأضاف: "نحن عندما نتحدث عن نجاح هذه التجربة معيارها هو الشعب السوري، بمعنى أن يشعر الشعب السوري بعد كل هذه المعاناة والسنوات الصعبة يشعر أن وطنه الآن".
وأكد أن الشرع يُدرك أهمية العلاقات الأردنية السورية وأهمية التعاون معا.
وقال الصفدي إنه كان هناك تأكيد على تركيز الشرع على إعادة بناء بلده ومؤسساتها، لافتا إلى أن الأردن حمل رسالة أطلقها من العقبة بأن اللحظة تاريخية للشعب السوري ويريد جعلها انطلاقة لمستقبل تاريخي.
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