إيلاف من دبي: أصدر الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، قرار المجلس رقم (5) لسنة 2024 باعتماد سياسة نشر أخبار إمارة دبي، متضمناً الإجراءات والضوابط الخاصة بتنسيق نشر أخبار الإمارة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يشمل نطاق تطبيق القرار وأحكام هذه السياسة جميع الجهات الحكومية في دبي.

يأتي القرار في إطار الحرص على إيجاد المقومات اللازمة لدعم وتنظيم عملية تداول ونشر الأخبار المتعلقة بحكومة دبي وما يتبعها من دوائر وهيئات ومؤسسات، في إطار سعي مجلس دبي للإعلام المستمر لتطوير عملية نشر وتداول الأخبار المتعلقة بالإمارة.

وقد وجه النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية في دبي، من أجل تفعيل سياسة نشر أخبار الإمارة بصورة تتسم بالمرونة والسرعة، بما يتناسب مع متطلبات النشر، ويكفل في الوقت ذاته تحقيق أعلى مستويات التنسيق.

حوكمة الأخبار التي تتعلق بدبي

وتهدف سياسة نشر الأخبار في إمارة دبي إلى ضمان حوكمة الأخبار المتعلقة بالإمارة، لاسيما ما هو ذو طابع استراتيجي منها، وضمان إحاطة المجتمع بأخبار دبي بصورة منظمة ومنضبطة ودقيقة، خصوصاً ما يتعلق بالتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات والفعاليات، وبأسلوب يتسم بالوضوح، ويتوافق مع التوجهات العامة للإمارة، وبما يدعم خططها التنموية، علاوة على تنظيم الممارسات الإعلامية المتصلة بتداول أخبار إمارة دبي واستراتيجياتها المستقبلية، من خلال ضوابط وأطر تنسيقية محددة تكفل التعاون الفعال بين الجهات الحكومية، وكذلك إتاحة الفرصة للجهات الحكومية لنشر أخبارها ذات الطابع الاستراتيجي بأسلوب يؤكد الانسجام الكامل مع استراتيجيات الدولة والإمارة.

مهام المكتب الإعلامي لحكومة دبي

وحدّدت السياسة مهام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وفي مقدمتها تلقي الطلبات والاستفسارات المتعلقة بأخبار الإمارة، والرد عليها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذه السياسة.

كما يتولى المكتب الإعلامي لحكومة دبي إصدار التصاريح اللازمة لنشر أخبار الإمارة، ودراسة ومراجعة طلبات نشر الأخبار الاستراتيجية المتعلقة بالإمارة، وتقديم الرأي والمشورة في شأن صياغة أخبار الإمارة، وتحديد طبيعتها لتوائم الفئة المستهدفة منها، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة من نشرها.

كما سيتولى المكتب الإعلامي صياغة الأخبار والبيانات الصحافية الخاصة بالإدارة الإعلامية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وكذلك يقوم المكتب الإعلامي باعتماد ونشر أخبار الإمارة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد دليل إرشادي للجهات الحكومية، يحدد آلية استخدام "منصة أخبار دبي".

وكذلك تقديم طلبات نشر أخبار الإمارة وشروط وضوابط وقواعد نشرها، إضافة إلى تنسيق أخبار إمارة دبي وتحديد أولويات نشرها حسب أهميتها والتوقيت الأمثل لبثها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

"منصة أخبار دبي"

ونصّت سياسة نشر أخبار إمارة دبي على إنشاء منصة إلكترونية تسمى "منصة أخبار دبي"، تُعنى باستقبال طلبات الجهات الحكومية بنشر أخبار الإمارة، على أن يتولى المكتب الإعلامي لحكومة دبي إدارة المنصة والإشراف عليها.

وألزمت السياسة الجديدة الجهات الحكومية بتقديم طلب نشر أخبار إمارة دبي في المنصة قبل 72 ساعة من تاريخ النشر عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويُعمل بقرار مجلس دبي للإعلام رقم (5) لسنة 2024 من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.