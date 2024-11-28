إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة والعراق عن التوصل إلى اتفاقية أمنية هي الأولى من نوعها في العالم لاستهداف عصابات تهريب البشر وتعزيز التعاون في مجال أمن الحدود.

ووقعت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر بيانًا مشتركًا تاريخيًا مع العراق لمعالجة شبكات تهريب البشر والجريمة المنظمة العاملة في جميع أنحاء المنطقة وفي أوروبا.

كما ستدعم المملكة المتحدة إنفاذ القانون في العراق لمعالجة الجرائم المنظمة الخطيرة الأخرى، بما في ذلك مكافحة المخدرات.

ويمثل إعلان اليوم أكبر حزمة عملياتية لمعالجة الجريمة المنظمة الخطيرة وتهريب البشر بين البلدين على الإطلاق. وكانت شبكات التهريب التي تعمل انطلاقًا من العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق، وأوروبا مسؤولة عن الاتجار بآلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عبر القناة إلى المملكة المتحدة، مما أدى إلى تقويض أمن الحدود وتعريض الأرواح للخطر.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانيةزارت العراق وإقليم كردستان العراق هذا الأسبوع لإبرام سلسلة من صفقات التعاون، لمعالجة التهديدات المشتركة وتعزيز أمن مواطنيها.

والوزيرة كوبر هي أول وزيرة دولة في حكومة المملكة المتحدة تزور العراق منذ عام 2021. وقد رافقها قائد أمن الحدود في حكومة المملكة المتحدة، مارتن هيويت.

وخلال الزيارة الرسمية التي استمرت ثلاثة أيام، تحدثت وزيرة الداخلية إلى وزراء من الحكومة الفيدرالية العراقية والتقت بوزراء في حكومة إقليم كردستان.

بيان مشترك

وكجزء من البرنامج، قامت وزيرة الداخلية بالتوقيع على بيان مشترك بشأن أمن الحدود: اتفاقية هي الأولى من نوعها مع العراق، والتي تحدد التزامات كلا البلدين بالعمل بشكل أوثق في معالجة تهريب البشر وتعزيز أمن الحدود.

كما تم الالتزم بتوفير ما يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني لتدريب قوات إنفاذ القانون العراقية على أمن الحدود - سيركز التدريب على جرائم الهجرة المنظمة والمخدرات، وسيزيد من قدرة وإمكانات قوات إنفاذ القانون العراقية على الحدود

وخلال الزيارة أعلن عن دعم المزيد من مشاريع أمن الحدود، وتعهدت حكومة المملكة المتحدة بتقديم 200 ألف جنيه إسترليني لدعم المشاريع في إقليم كردستان العراق والتي من شأنها تعزيز القدرات المتعلقة بالهجرة غير النظامية وأمن الحدود، بما في ذلك فريق عمل جديد.

الجريمة المنظمة

وتم توقيع إعلان نوايا بشأن الجريمة المنظمة الخطيرة: تعهدات من كل من المملكة المتحدة والعراق بالبناء على التعاون العملي والثنائي بشأن الجريمة المنظمة الخطيرة، بما في ذلك جرائم الهجرة المنظمة والمخدرات والعبودية الحديثة والاتجار بالبشر والتمويل غير المشروع

الدعم لمعالجة الجريمة الأوسع.

سيتم تخصيص 300 ألف جنيه إسترليني أيضًا لبناء القدرات في العراق يتعهد بتعطيل الجريمة المنظمة الخطيرة، بما في ذلك جرائم الهجرة المنظمة وتدفقات المخدرات غير المشروعة

وافق على إطلاق حملات اتصال في كل من العراق وإقليم كردستان العراق لمواجهة المعلومات المضللة والأساطير التي ينشرها مهربو البشر على الإنترنت

وخلا الزيارة تم التوقيع على بيان مشترك بشأن الهجرة، ويتضمن ذلك المزيد من العمل بشأن عودة الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في التواجد في المملكة المتحدة، حيث تكون العودة بطيئة للغاية حاليًا، والاستمرار في توفير برامج إعادة الإدماج لدعم العائدين

ويتمثل جوهر البيانات المتفق عليها اليوم في التزام المملكة المتحدة والعراق وإقليم كردستان العراق بالقانون الدولي والإنساني والالتزامات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.