إيلاف من موسكو: اعتذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الخميس، قائلا إنه لم يقصد إخافتها عندما أحضر حيوانه الأليف "كلب لابرادور الأسود" حينما التقى معها في عام 2007.

وتذكرت ميركل، التي لديها خوف موثق من الحيوانات، المواجهة المتوترة في مذكراتها التي صدرت الثلاثاء، واتهمت بوتين بدعوة الحيوان الأليف "كاستعراض للقوة"، وأنه كان يشعر بالابتهاج بسبب انزعاجها.

وقال بوتين، الخميس، في مؤتمر صحفي في العاصمة الكازاخستانية أستانا: "لم أكن أعلم أنها تخاف من الكلاب". "أناشدها مرة أخرى عبر وسائل الإعلام وأقول: "أنجيلا، أرجوك سامحيني، لم أكن أريد أن أسبب لك أي وجع في القلب".

على العكس من ذلك، أردت خلق أجواء مناسبة لمحادثتنا". وقال بوتين: "إذا عدت مرة أخرى - وأنا أدرك أن ذلك غير مرجح - فلن أفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف".

وأظهرت صور من اجتماعهما عام 2007 في مدينة سوتشي الروسية كلبة بوتين السوداء من نوع لابرادور ريتريفر، بينما كانت الزعيمة الألمانية تجلس على كرسيها وتبتسم بعصبية.

وقالت ميركل عن لقاء عام 2007 في مذكراتها: "أستطيع أن أقول من تعابير وجه بوتين أنه كان يستمتع بالموقف".

ومن المعروف أن بوتين مغرم بالكلاب، وهي هديته الأغلى لبعض زعماء العالم، وهديته الأكثر أهمية التي يتلقاها من قيادات سياسية عالمية، وعلى رأسهم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الذي أهدى بوتين كلبين من فصيلة نادرة يكاد من المستحيل أن يتم العثور عليها خارج كوريا الشمالية.