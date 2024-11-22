إيلاف من برلين: أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عن حزنها لعودة دونالد ترمب إلى السلطة وتذكرت أن كل اجتماع معه كان بمثابة "منافسة: أنت أو أنا".

وفي مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية الأسبوعية، نشرتها اليوم الجمعة، قالت ميركل إن ترمب "تحد للعالم، خاصة للتعددية".

وقالت: "في الحقيقة، الذي ينتظرنا الآن ليس سهلا"، لأن "أقوى اقتصاد في العالم يقف خلف هذا الرئيس"، حيث إن الدولار عملة مهيمنة، وفق ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس".

وعملت ميركل مع أربعة رؤساء أميركيين عندما كانت تشغل منصب مستشار ألمانيا. وكانت في السلطة طوال ولاية ترمب الأولى، والتي كانت بسهولة أكثر فترة متوترة للعلاقات الألمانية الأمريكية خلال 16 عاما، قضتها في المنصب، والتي انتهت أواخر 2021.

وتذكرت ميركل لحظة "غريبة" عندما التقت ترمب للمرة الأولى، في البيت الأبيض خلال شهر مارس (آذار) 2017، وردد المصورون: "مصافحة"، وسألت ميركل ترمب بهدوء: "هل تريد أن نتصافح؟" ولكنه لم يرد وكان ينظر إلى الأمام وهو مشبك اليدين.

ونقلت المجلة عن ميركل القول: "حاولت إقناعه بالمصافحة بناء على طلب من المصورين لأنني اعتقدت أنه ربما لم يلحظ أنهم يريدون التقاط مثل تلك الصورة... بالطبع، رفضه كان محسوبا".

ولكن الاثنان تصافحا في لقاءات أخرى خلال الزيارة.

ولدى سؤالها ما الذي يجب أن يعرفه أي مستشار ألماني بشأن التعامل مع ترمب، قالت ميركل إنه كان فضوليا للغاية وأراد معرفة التفاصيل، "ولكن فقط لقراءتها وإيجاد الحجج التي تقويه وتضعف الآخرين".

وأضافت: "كلما كان هناك أشخاص في الغرفة، زاد دافعه في أن يكون الفائز... لا يمكنك الدردشة معه. كان كل اجتماع بمثابة منافسة: أنت أو أنا".

وقالت ميركل إنها حزينة لفوز ترمب على كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني). وقالت: "لقد كانت خيبة أمل لي بالفعل لعدم فوز هيلاري كلينتون في 2016. كنت سأفضل نتيجة مختلفة".