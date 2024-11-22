إيلاف من لندن: نفذت شرطة العاصمة البريطانية لندن، الجمعة، "انفجارًا متحكمًا به" خارج السفارة الأميركية في المدينة، وذلك في أعقاب تقارير عن وجود "طرد مشبوه" خارج مبنى السفارة.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة، إنه على علم بالتكهنات عبر الإنترنت حول وقوع حادث في محيط السفارة الأميركية في لندن، مشيرا إلى أنه تم وضع طوق في المنطقة كإجراء احترازي، بينما يقوم الضباط بالتحقيق في طرد مشبوه.

وأكدت الشرطة لاحقًا أن "الانفجار ذي الصوت المرتفع" الذي تم الإبلاغ عنه في المنطقة قبل فترة وجيزة، كان "انفجارًا متحكمًا به نفذه الضباط".

وزادت: "لا تزال التحقيقات جارية، وستظل الحواجز قائمة في الوقت الحالي".

من جانبها، قالت السفارة الأميركية عبر منصة "إكس"، إن الشرطة البريطانية تقوم بالتحقيق في وجود طرد مشبوه خارج مبناها.

وأوضحت التدونية أن شرطة العاصمة متواجدة وأغلقت شارعا كإجراء احترازي، مضيفة أن السلطات "ستقدم المزيد من التحديثات عند توفرها".

